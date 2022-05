Troben el cadàver d'un home en un canal de Lleida

Elsense vida d’un home ha estat rescatat deldeaquest dilluns al matí. Elha estat extret de l’aigua, al seu pas per la ciutat de Lleida, per agents delsi efectius dels, que han rebut l’avís poc després de les vuit del matí.La policia catalana s’ha fet càrrec de la investigació per determinar les causes de la mort, encara desconegudes.

