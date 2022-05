Temporada en blanc amb esperances de futur: el primer any de Xavi al Barça

Els jugadors del Barça, celebrant un gol en la golejada al Santiago Bernabéu Foto: FCB

Eltanca aquest diumenge la temporada. Ho farà sense cap títol per primer cop en 15 anys i amb un projecte poc esperançador a curt termini, però amb brots verds de cara al futur. És el poc que se'n pot extreure del primer curs deal Barça, en què només s'ha pogut aconseguir una segona posició a la Lliga -que semblava molt complicada quan el tècnic català es va fer càrrec de l'equip l'hivern passat- i una golejada per al record al Santiago Bernabéu I és que el mèrit -o el demèrit- de la pobra temporada que ha fet el Barça no es troba íntegrament en el projecte que ha construït Xavi. El curs va començar amba la banqueta i un club encara en estat de xoc després de la marxa inesperada de Leo Messi . La plantilla que va quedar l'1 de setembre, després del mercat estival de fitxatges, ja feia pensar que seria un any molt complicat per alEli els dubtes inicials no van trigar a fer-se evidents en forma de resultats. Els primers partits de Lliga van arribar a deixar el Barça fins i tot fora de les posicions que donen accés a Europa i, tot plegat, va culminar amb el que ningú havia imaginat des de fa anys al Camp Nou: eliminats de la Champions League a la fase de grups i davant unque fa no massa temps estaria molt lluny del nivell blaugrana.Eliminats de la màxima competició europea i sense opcions de disputar el títol de Lliga, Xavi va fixar-se com a objectiu l'accés a la Champions de la pròxima temporada, ja fos millorant la posició a la Lliga o guanyant l'. Un títol que no il·lusionava, però que era un títol. Però en una eliminatòria que serà recordada per la invasió alemanya del Camp Nou, el Barça va caure contra l'Eintracht de Frankfurt . Abans, l'equip també havia perdut lai la Supercopa d'Espanya El període de fitxatges hivernal va ser clau per reforçar amb un mínim de garanties l'equip i gràcies, en part, a les noves incorporacions, el Barça ha pogut salvar els mobles. La irrupció d' Aubameyang ha estat clau, arribant gairebé a pitxitxi de l'equip en només mig curs; la veterania de Dani Alves ha servit per donar estabilitat al lateral dret blaugrana; i Ferran Torres han deixat bons moments, però encara amb molta feina per fer. Alguns d'ells encara no tenen assegurada la continuïtat per a la temporada que ve.Tancat el curs forçosament de transició, ara el projecte de Xavi -i també el de- s'encaminen ja cap a l'obligació d'obtenir els primers resultats. Al Barça saben perfectament que no es poden tirar temporades a la paperera i que, per molt que hi hagi una bona base per al futur, cal començar a guanyar. Les promeses ja consolidades dehauran de portar un timó que comptarà amb altres jugadors amb molt potencial, com, i d'altres que han d'arribar tant sí com no.La base hi és, tal com s'ha vist en victòries amb grans actuacions contra el(0-4), l' Atlètic de Madrid (4-2) o el Nàpols (2-4). Per primer cop en molts anys, un entrenador blaugrana té una idea concreta de joc. Ara, però, cal saber si té o no els jugadors per poder practicar-la. I aquí és on entrarà el mercat de fitxatges. Comencen a sonar noms, tant per sortir com per entrar. I no són gens irrellevants:, per exemple, podria tenir les portes de sortida obertes si arriba una bona oferta.Però no són és l'únic i, per ara, hi ha moltes incògnites que rodegen el futur del Barça. Poden sortir jugadors de llegenda com? S'aconseguirà renovar? Un cop perdut, qui serà el 9 que necessita el Barça? El Barça es pot permetre? Tot plegat i més ho decidirà l'encert o no de la planificació esportiva, però també les limitacions econòmiques que el club ha heretat de la junta de. Caldrà veure també si l'acord milionari amb Spotify o la despesa per l' Espai Barça influeixen en la construcció del projecte que Xavi i tot el barcelonisme desitgen que sigui guanyador.

