Marvel cancel·la una de les seves sèries

En un moment en què la darrera pel·lícula de Marvel,, està arrasant a les sales de cinema de tot el planeta, la companyia dels superherois comunica una mala notícia a tots els fans de les seves històries.-que acompanyen l'univers creat a través de les pel·lícules, de manera complementària-després de la primera temporada., però és una pèrdua sensible pels seguidors més acèrrims de les produccions superheroiques.Segons ha avançat el mitjà especialitzat, la sèrieLa ficció, amb una perspectiva molt diferent del que ens té acostumat la Casa de les Idees, mostrava la vida quotidiana del supermalvat encaparrat amb conquerir el món. En concret, se centrava en la seva pèrdua d'ambició per aconseguir fer-se amb el planeta, mostrava les seves inseguretats en perdre constantment contra els superherois i l'exposava a una crisi de la mitjana edat., cocreador de la ficció, ha reaccionat a la cancel·lació a través de les seves xarxes socials, mostrant la tristesa per haver perdut l'oportunitat de fer una segona temporada, però agraint el camí fet a totes les persones que han treballat amb ell. "Vaig poder treballar amb els millors guionistes possibles i un elenc de veus de somni.Una altra gran experiència. Seguirem endavant!", va tuitar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor