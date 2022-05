El SEPC s'encadena a la delegació del govern espanyol en defensa de l'escola catalana

🔴 ARA MATEIX: El moviment estudiantil ens encadenem davant la Delegación del Gobierno.



Concentració d'estudiants davant la delegació del govern espanyol a Catalunya Foto: ACN / Carles Martín

Prop d'un centenar d'estudiants es concentren aquest dilluns al matí davant de la delegació del govern espanyol aper mostrar el rebuig contra la sentència del 25% de castellà a les escoles i la llei d'universitats. Quatre dels estudiants s'han encadenat davant de les portes de la seu aen una acció promoguda pel(SEPC) i a la qual s'han unit altres joves del moviment estudiantil, expliquen els impulsors. Els Mossos d'Esquadra els han desallotjat poques hores després.En un manifest, afirmen que l'estat espanyol és l'"autèntic culpable" de l'actual situació del català i denuncien que la nova llei des'ha "fet a mida" per "desarticular" el moviment estudiantil. La idea és mantenir la protesta al llarg del matí., portaveu de l'SEPC, diu que estan disposats a tot "per defensar la llengua". A més, ha assenyalat a l'estat espanyol com el "responsable" de "l'ofensiva" contra elD'altra banda, ha assenyalat que tot i que la "lluita" dins leshagi deixat de ser legal, continua sent "legítima i necessària". "Ara ens plantem perquè la supervivència de la nostra llengua no és possible dins el marc de l'", ha declarat.Per la seva banda, la portaveu de la Coordinadora d'Assemblees Interuniversitàries,, ha afirmat que l'acció realitzada aquest matí és per "lluitar contra lesi la" de l'estat espanyol.A més, ha declarat que volen una universitat pública, de qualitat, dotada dei "sobretot en català". "Per les nostres llengües i les nostres aules". Els mobilitzats han fet càntics durant la seva, com "ahir, avui i demà, l'escola en català" o "Menys policia i més Educació", entre d'altres.

