Rússia segueix desplegament el seu armament per colpejar les principals ciutats ucraïneses assetjades pel seu exèrcit. Un dels punts més calents de la invasió és, localitat aïllada i acorralada des de fa setmanes per les forces armades del Kremlin.que s'ha convertit en un símbol de resistència per als ciutadans ucraïnesos. Tot i que Rússia va assegurar que no assaltaria la metal·lúrgica "per evitar més baixes" , el govern ucraïnès ha denunciat un bombardeig massiu en les últimes 24 hores amb un armament mortífer:L'assessor de l'Alcaldia de la ciutat ucraïnesa assetjada de Mariúpol,ha denunciat l'ús d'aquest armament prohibit per la majoria d'acords i pactes internacionals. En concret, utilitzar armes incendiàries contra civils com les de fòsfor, o aquelles que poden produir fàcilment els anomenats "danys col·laterals", estan prohibides d'acord amb. Tot i això, en termes generals, es poden seguir fent servir, però la majoria d'observadors internacionals ho condemnen, ho denuncien i ho porten contra la justícia "per crims de guerra".És més,Les bombes de fòsfor blanc són un projectil incendiari el contingut del qual comença a cremar al contacte amb l'aire. El seu abast indiscriminat i la brutal devastació converteixen aquest projectil en un dels més perillosos construïts mai per la humanitatde fòsfor impactant contra la metal·lúrgica. Ara per ara, aquests vídeos no han pogut ser verificats de manera independent, però totes les imatges apunten a un clar ús del fòsfor. Ara mateix hi ha unes 1.000 persones refugiades a la planta d'Azovstal.les tasques de rescat són impracticables en aquest escenari de devastació.Les forces ucraïneses han denunciat diversos cops l'ús d'aquest armament per part de Rússia contra les seves ciutats.són diverses localitzacions on haurien impactat aquesta mena de bombes en els últims mesos. L'ús del fòsfor en bombes incendiàriesi més tard, amb una capacitat de devastació major, a laA partir de la dècada dels anys 50 es va limitar el seu ús per la destrucció col·lateral que generava el seu llançament., com a la guerra de l'Irak. Primer van negar-ho, per després admetre aquesta vulneració del dret internacional.: al Líban, contra Palestina i la Franja de Gaza.​​​​​

