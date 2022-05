​El càmping més sostenible de Catalunya

Eldecontinua acumulantt. El darrer és l'Alimara, un prestigiós guardó atorgat pel CETT i el Saló del Turisme B-Travel, que ha distingit l'establiment de la Costa Brava per la innovadora campanya “Vacances responsables” Els, que enguany han arribat a la 37a edició, reconeixen els projectes més innovadors i transformadors del turisme, l’hoteleria i la gastronomia. Els guardons són atorgats pel, centre universitari de referència de turisme, hoteleria i gastronomia adscrit a la, juntament amb elEl jurat, en la categoria de sostenibilitat, va destacar que la campanyade La Ballena Alegre “no només implementa estratègies i accions per potenciar la sostenibilitat i el medi ambient sinó que també implica el turista a posar en pràctica aquest tipus de comportaments responsables en la seva activitat”. A més, segons el jurat, és una proposta “líder, referent, que té un impacte real i positiu en el territori i que deixa veure projectes de futur”.El premi el van recollir el director de La Ballena Alegre,acompanyat del president de l’. Castellar va agrair el reconeixement i va destacar que la campanya és fruit de la feina de tot l’equip del càmping. “Estem molt satisfets perquè la iniciativa ha ajudat a fer visible el treball que estem fent des de fa 20 anys en l’àmbit de la sostenibilitat i, a més, ha contribuït a la conscienciació dels nostres clients per la tant necessària cura pel planeta”, va afegir Castellar. El president de l’Associació de Càmpings de Girona, per la seva banda, va remarcar l’esforç del càmping premiat, i del sector en general, per ser cada vegada més sostenible i dur a terme iniciatives respectuoses amb el medi ambient.Uns 1.000 metres quadrats d’espais polivalents del càmping que abans s’alimentaven amb gas avui ho fan exclusivament amb energies renovables. L’establiment compta amb allotjaments 100% autosuficients energèticament , interconnectats de manera intel·ligent per poder compartir l’energia sobrant d’un allotjament a un altre. Un projecte que ha estat reconegut amb el prestigiós premi, considerat la “Champions de les energies renovables”.Al 2021, en plena pandèmia, es va impulsar la campanya “Vacances responsables” per fer visible entre les persones que s’hi allotgen tota la feina que l’establiment està fent en l’àmbit de la sostenibilitat des de fa anys i aconseguir la seva implicació en el respecte per l’entorn. Una de les accions que s’han dut a terme en el marc d’aquesta campanya són un sorteig d’unes vacances entre els clients que fan servir els bungalous de forma més eficient energèticament. D’aquesta manera, han aconseguit que algun client arribi pràcticament aldurant una setmana d’estada.L’establiment tambéapostant per proveïdors que treballen en aquesta línia. Aquesta temporada donaran a conèixer als seus clients, a través d’uns vídeos, la història i trajectòria de cinc proveïdors de productes de km0 i ecològics del càmping. A més, promouen activitats per acostar la gastronomia catalana als clients a través de tallers de cuina que s’organitzen dins els espais de lleure.

