Tornen els suplantadors de l'Agència Tributària: així pots evitar-los

⚠️ Tornen els suplantadors de l'Agència Tributària, reconeix els seus correus o sms falsos per:



✅ Faltes d'ortografia

✅ Adreça del remitent

✅ Et demanen número de compte o targeta

✅ Et diuen que truquis a un telèfon

✅ Et fan descarregar una app fraudulenta#StopEstafes pic.twitter.com/DYcD4Fv7M1 — Mossos (@mossos) May 16, 2022

És moment de fer la declaració d'i això implica, segons han alertat els, el retorn dels suplantadors de l'. Davant això, la policia catalana explica com es poden reconèixer els correus o els missatges de mòbil falsos amb l'objectiu d'evitar estafes.Elssón molt senzills i haurien de ser bàsics a l'hora de revisar qualsevol missatges potencialment sospitós de constituir en una. El primer dels indicadors són les: l'Agència Tributària o qualsevol altre organisme públic, de forma general, no envia missatges amb errors ortogràfics. Si n'hi ha, pot ser una estafa.A més, és important fixar-se amb l'i comprovar que es tracta d'un correu electrònic o número de telèfon oficial. Per altra banda, si en aquest missatge et demanen uno de, o et diuen que truquis a un, molt probablement també es tracta d'un intent per estafar-te.En alguns casos, aquesta mena d'intents detambé demanen descarregar una. Per això, també és important revisar quin és l'origen de l'aplicació abans de descarregar-la, moment en què pot ser ja inevitable que l'estafa es dugui a terme. En aquest sentit, és important veure quines són les aplicacions oficials que utilitza l'Agència Tributària.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor