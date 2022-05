Cospedal va demanar ajuda a Villarejo per ocultar els papers de Bárcenas

Revelacions, nou anys després, de la feina a l'ombra del PP per ocultar els. L'aleshores secretaria general dels populars,, va demanar ajuda aperquè no es publiquessin les informacions de l'excomissari de la policia espanyola, que involucraven el llavors presidenten la caixa B del partit.Tot plegat ho revela El País en la primera entrega d'una sèrie d'àudios que es publicaran en els pròxims dies, i que involucren, per ara, Villarejo i Cospedal. Aquesta primera conversa té lloc el 20 de gener de 2013, dos dies després que El Mundo publiqués que Bárcenas va pagara part de la cúpula del. La dirigent popular pregunta a l'excomissari si l'amenaça de publicar els documents va de debò i creu que "seria millor aturar la".Aquesta "llibreteta" de la qual parla Cospedal són els papers de Bárcenas, que malgrat els intents del PP d'evitar-ho, serien publicats només onze dies després de la, el 31 de gener de 2013. És en aquests documents en què apareix, entre altres noms vinculats al PP, el famós "" que la justícia mai va poder esbrinar de qui es tractava.En les converses que revela, els dos implicats també especulen amb els noms d'com els possibles filtradors de les informacions de corrupció i els acusa de voler enderrocar el govern del PP i de Mariano Rajoy. A més, Cospedal també lamenta que la filtració de la caixa B amagui "el tema dels", en referència a la guerra bruta que en aquells moments estaven orquestrant lescontra l'El PP ha estat condemnat en diverses ocasions per lade Bárcenas i la coneguda com a. De fet, el cas demassiva dels populars va derivar en una moció de censura el 2018 que va implicar la destitució de Mariano Rajoy al capdavant del govern espanyol i l'arribada del socialista i actual líder de l'executiu

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor