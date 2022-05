Lactium es consolida amb la tornada a la normalitat

FOTOS Lactium: la mostra de formatges catalans recupera la seva plenitud Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Previous Next

Tastets, degustacions i música

El Lactium , la mostra de formatges artesans catalans de, ha tornat a lluir amb. Aquest cap de setmana, s'ha celebrat la 14a edició que ha tornat a lai ha omplert el parc Jaume Balmes. Una vegada més, doncs, ha esdevingut unaper als professionals i apassionats del formatge i la gastronomia; i s'ha consolidat com un actiu per a la divulgació i promoció de la cultura del formatge artesà i català.Així ho subratlla Titi Roca, regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic: "Lactium ha tornat a ser la; una mostra consolidada que dona espai a un sector de gran importància per Vic i la comarca d'Osona".Precisament, s'ha premiat cinc formatgeries de la zona al. Laha aconseguit un or per matons i brossats, mentre que, 'han endut una plata.El màxim guardó del concurs, el, ha anat a parar al Bages i ha estat per a la, de Navàs. Concretament, s'ha premiat el seu formatge El Ferrer, de pasta dura de vaca. Una norantena de professionals d'arreu de Catalunya han avaluat els més de 220 formatges que es van presentar a les 15 categories del concurs.Durant els dos dies de fira, els visitants han pogut gaudir de l'espai expositiu, que constitueix els més gran de Catalunya amb 40 formatgeries, més de 250 varietats de formatge artesà català, una formatgeria convidada provinent de Galícia, i una desena de productes agroalimentaris artesans i de qualitat.L'èxit d'assistència també s'ha reflectit en l'on més de 500 persones han gaudit de tastos guiats o degustació de formatges; al, en què s'han servit més de 1.500 fustes dels millors formatges presents a la fira; o els espectacles familiars i la música en directe a l'escenariA més d'això, també hi ha hagut espai per alsque, a través de diverses activitats adreçades al públic infantil, ha pogut reivindicar del preu just de la llet. Qui també ha tingut més presència a Lactium en aquesta nova edició ha estat la, que ha promocionat el consum de formatges de cabra català a través d'accions participatives a l'estand i tastos guiats a l'Aula del Formatge.Lactium és una iniciativa de l'(Associació de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà).

