ja té data per tornar aper primer cop des de la seva fugida. L'emèrit es desplaçarà fins a Sanxenxo, a, per presenciar una competició de regates. A més, sempre d'acord amb la informació que ha avançat Onda Cero i la COPE, l'exmonarca es desplaçarà posteriorment fins a Madrid, on amb tota probabilitat es reunirà amb el seu filla la Zarzuela.I és que aquest mateix diumenge lava fer públic que Joan Carles I i Felip VI es tornaran a veure les cares per primer cop des de la fugida de l'emèrit a, ara fa gairebé dos anys. Pare i fill han pactat el retrobament en una trucada telefònica durant el viatge de l'actual monarca a Abu Dhabi, que s'havia desplaçat fins al territori per assistir al funeral del president del país,Precisament en aquest desplaçament, la Casa Reial havia informat que l'actual monarca no es trobaria amb el seu pare, que viu a la capital del país des de l'. El que suposarà la visita de l'emèrit a l'Estat és el primer cop que trepitgi el país del qual en va ser el cap d'estat durant gairebé 40 anys, després que fugis escanyat per lesque l'investigaven i amb l'objectiu de no esquitxar ni el seu fill ni de posar en perill la monarquia.Ara, amb la majoria d'investigacions arxivades -almenys a Espanya, ja que la via judicial ai alestà oberta- el camí del retorn sembla més proper que mai, encara que l'emèrit ja ha comunicat que, per ara, es queda a viure a, amb visites esporàdiques a l'Estat, com la que ocorrerà aquest cap de setmana.

