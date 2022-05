Colau respon a Maragall que insinuar que va treure profit de l'espionatge és una «barbaritat»

El Catalangate continua servint episodis que indiquen que es vade forma sistemàtica amb l'argument que representaven una amenaça per a l'Estat. L'últim cas que ha transcendit és el monitoratge de lesdesprés de les eleccions municipals del 2019, una informació avançada per La Vanguardia . Els comicis es van resoldre amb victòria d'(ERC), però va serqui va assolir l'alcaldia, gràcies als vots de la formació de. Aquest diumenge, després de conèixer l'actuació del, Maragall va lamentar que Colau hagués tret profit de l'espionatge per "". L'alcaldessa l'ha respost aquest dilluns: ha acusat el líder d'ERC a Barcelona de dir una "" per "" que ha mantingut "alguna complicitat" amb l'acció dels serveis secrets. Colau ha exigit al regidor que faci una "" i ha instat el seu partit a fer-lo recapacitar."Insinuar que he tingutamb l'és una barbaritat i em dol que provingui d'una persona com Ernest Maragall, representant d'un partit d'esquerres i company a l'Ajuntament", ha escrit Colau en un missatge al seu canal de Telegram. La líder dels comuns ha instatel seu cap de files a Barcelona. "", ha reblat l'alcaldessa, tot vinculant les paraules de Maragall als interessos electorals. L'acusació d'interès partidista és la mateixa que va fer aquest diumenge Jordi Martí, tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, el primer dirigent delsa posicionar-se davant les paraules verbalitzades per Maragall. Martí s'ha tornat a pronunciar avui, en un tuit , per negar que l'espionatge facilités la investidura de la candidata dels comuns i evités la de Maragall: "És vergonyós l'espionatge, però l'única raó per la qual no hi va haver pacte entre ERC i Barcelona en Comú és que Maragall no va voler.Colau també ha volgut fer una denúncia contundent de l'espionatge als dirigents independentistes: "". I ha recalcat que la seva formació, Barcelona en Comú, i l'espai polític que lidera a escala catalana, En Comú Podem, "sempre" han "" el Catalangate i han exigit "transparència i assumpció de responsabilitats" per l'escàndol. ". No sé dir-ho més clar", ha reblat l'alcaldessa.Maragall va mostrar la seva irritació per l'espionatge des del primer moment que van transcendir les informacions periodístiques que evidenciaven que es va controlar la negociació per formar govern a Barcelona el 2019. En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, el dirigent d'ERC va ser contundent. "". I va afegir: "És una evidència que som en una democràcia intervinguda, amb espionatge polític i on guanyar eleccions es pot considerar un delicte".Però Maragall també va assenyalar Colau i el primer tinent d'alcalde de Barcelona,(PSC), socis del govern municipal: "Per mantenir el poder tot s’hi val, fins i tot l’ajuda del CNI". "Jo si fos Collboni o Colau m’ho pensaria dues vegades abans de continuar amb aquesta tranquil·litat en els seus càrrecs sabent que ells són també objecte d’unaexplícita", va insistir. Les paraules del líder d'ERC van indignar els comuns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor