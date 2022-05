Desallotgen l'estació de Sabadell Centre de Renfe per un incendi

#ProteccioCivil desactiva #FERROCAT i queda en Prealerta. Localitzat l'origen del fum. La criculació de trens es manté tallada. — Protecció civil (@emergenciescat) May 15, 2022

L'Estació dedeha estat evacuada aquest vespre per una l'alçada de la instal·lació, que s'ha produït per l'escalfament dels frens d'un vagó.ha activat l'alerta, tot i que després l'ha rebaixat a prealerta, i la circulació de trens ha quedat tallada.de la Generalitat ha activati informa que no consta cap persona ferida. Com a mesura preventiva i per presència dei no de, l'estació ha estat evacuada. L'R4 de Renfe continua tallada en els dos sentits entre Sabadell Sud i Terrassa Est i els Bombers, juntament amb personal tècnic d'ADIF i RENFE, valoren el restabliment de la circulació.

