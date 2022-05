Només el 39% dels catalans votaria independència en un referèndum pactat, segons «La Vanguardia»

Els partidaris de ladeno guanyarien ara en un referèndum acordat, segons una enquesta d'Ipsos publicada aaquest diumenge. Segons els resultats, només el 39% dels ciutadans donaria suport a la separació d'en cas de votació legal i acordada. Per contra, un 51% defensaria a les urnes la permanència catalana dins l'Estat.Per altra banda, la mateixa enquesta situa en un 72% els catalans que creuen que el procés d'independència no ha de ser una prioritat delde, mentre que els que sí que ho consideren prioritari es troben en el 26%. El sondeig s'ha realitzat entre el 9 i el 12 de maig, i, per tant, ja amb l'escàndol delen l'agenda pública.Encara sobre el futur polític de Catalunya, La Vanguardia destaca que sis de cada deu catalans menors de 35 anys votaria la permanència dins d'Espanya en aquest hipotèticmentre que farien el mateix el 71% dels ciutadans que asseguren tenir més dificultats econòmiques per arribar a final de mes.L'enquesta també pregunta per la sentència del 25% de castellà a l'i els Jocs Olímpics d'Hivern. En el cas de la política lingüística, un 54% dels enquestats no veuen amb mals ulls impartir alguna una assignatura més ena les aules si això implica recuperar el consens, mentre que un 43% hi està en contra.En relació amb l'organització dels, el consens és més gran i beneficia la postura de l'executiu català: gairebé un 70% dels catalans enquestats per Ipsos i La Vanguardia defensen la celebració de l'esdeveniment l'any, i només un 24% assegura que no ho veu clar.

