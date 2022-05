Arriba la Selectivitat: consulta dates i horaris dels exàmens

Dimarts 14 de juny

9 h-10.30 h: Llengua Castellana i Literatura

12 h-13.30 h: Llengua Estrangera

15 h-16.30 h: Anàlisi Musical / Cultura Audiovisual / Electrotècnia / Física / Geografia



Dimecres 15 de juny

9 h-10.30 h: Llengua Catalana i Literatura

12 h-13.30 h: Ciències de la Terra i Medi Ambient / Fonaments de les Arts / Grec / Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

15 h-16.30 h: Disseny / Economia de l’Empresa / Literatura Catalana / Química / Tecnologia Industrial



Dijous 16 de juny

9 h-10.30 h: Història

12 h-13.30 h: Dibuix Artístic / Llatí / Matemàtiques

15 h-16.30 h: Biologia / Dibuix Tècnic / Història de l’Art / Història de la Filosofia / Literatura Castellana

Lad'aquest any ja té dates. Els estudiants que volen accedir a la universitat ja poden consultar quan podran fer els, que aquest any recuperaran la normalitat després de la. De fet, la principal novetat és que el 2022 es recuperaran els tres dies de proves, després que en el 2020 i el 201 es fessin en quatre dies per evitar aglomeracions i contagis per laAixí doncs, aquest dilluns 16 de maig i fins al 31 de maig els estudiants deque van fer la prematrícula al febrer ara hauran de fer la matrícula. La convocatòria ordinària està prevista pels dies, mentre que l'extraordinària es farà els dies. Repassem a continuació els horaris per a les proves del juny, que es pot consultar on s'hauran de fer a partir del

