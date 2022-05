«Totes les idees»? I un be negre amb potes rosses!

Rep El Despertador cada matí al teu correu



"En absència de violència, totes les idees són defensables i tots els projectes polítics realitzables". Ho escoltàvem, de boca de dirigents del PP i del PSOE, cada cop que hi havia un atemptat d'ETA. Era la seva manera de dir que la independència d'Euskadi -la de Catalunya no era a l'agenda- no es podria fer mentre hi hagués morts. I que, quan no n'hi hagués, com passa ara, la democràcia espanyola acceptaria parlar-ne i atendria al joc de majories.



Fa temps que sabem que ens mentien. El procés català, que no sempre l'ha encertada tot i que sempre ha estat pacífic malgrat algunes provocacions i els intents de presentar-lo com a violent, ha despullat la seva mentida i ens ha ensenyat la cara d'un estat amb poques manies per preservar la seva unitat.



Sabem que el PSOE i el PP, els partits guardians de l'anomenat règim del 78, no tenien por de cometre excessos o forçar la llei per frenar el projecte independentista amb la màquina de fang, la repressió o la judicialització mentre esquivaven de la negociació política. Però el Catalangate, del que n'anem sabent coses tot i els intents d'impedir-ho, ha deixat al descobert un salt qualitatiu. Ara ja no es tracta només d'impedir que es desbordi la Constitució o hi hagi aldarulls. El fet que ERC, un partit independentista, pogués aconseguir l'alcaldia de la capital del país, Barcelona, va provocar que tot un jutge del Suprem autoritzés a punxar telèfons per monitorar les negociacions.



És a dir, Ernest Maragall i ERC poden presentar-se a les eleccions, sí, però si, com va ser el cas, les guanyen i estan en predisposició d'obtenir l'alcaldia s'activen els ressorts que calguin per impedir-ho i al jutge en qüestió no li cauen els anells per donar el vistiplau a "investigar" els pactes, com si fossin part d'un possible delicte. El que va publicar ahir La Vanguardia és greu, molt greu, perquè ens situa en una democràcia vigilada.



I dues constatacions més. La primera, que segurament no agradarà a alguns independentistes que han situat ERC com l'objectiu de les seves ires fruit de la frustració pel desenllaç del procés, és que aquest partit és, malgrat la seva aposta pel diàleg, un objectiu dels aparells de l'Estat. Pot ser que s'equivoquin, però els veuen a ells i als seus líders, a banda dels d'altres partits i entitats, com una amenaça per l'estabilitat, la imatge i la unitat d'Espanya. És un fet. I aquesta constatació ens du a la segona: els fa més por ERC que no pas Ada Colau malgrat els discursos de l'alcaldessa contra l'establishment i els seus intents de regular determinats mercats o remunicipalitzar serveis. És discutible si a la patronal i a determinats lobbys els fa més nosa Colau, que va de bracet del PSC com a factor moderador, o bé Maragall. Però no hi ha dubte de qui fa més nosa a l'Estat.



Colau es va beneficiar després de les eleccions de 2019 d'una estranya maniobra de Manuel Valls votant-la -vistos els moviments del CNI tal vegada s'entén més el que va fer el candidat patrocinat per les elits provincianes- que ella veia impossible uns dies abans a preguntes de NacióDigital quan no contemplava les contorsions per seguir al càrrec. Es fa molt difícil creure, malgrat les insinuacions interessades que ahir es posaven en circulació, que Colau o algú del seu equip maniobrés amb el servei secret per tenir informació de Maragall i el seu entorn. Em sembla poc probable, sincerament, que n'estiguessin al cas i se n'aprofitessin.



Però, i els socis de Colau? Què n'ha de dir, de tot plegat, el PSC, que ahir guardava un eloqüent silenci? L'any 2019, quan es van punxar els telèfons per vigilar unes negociacions a Barcelona on ells també hi estaven implicats, Margarita Robles ja era ministra de Defensa del govern de Pedro Sánchez, que encara no era de coalició amb Unides Podem, i ja controlava el CNI. Què se'n va fer de la informació? A qui va arribar? Per fer-ne què? Ja sabem l'opinió -i també els fets- dels aparells de l'Estat amb l'independentisme, però ara cal avançar en l'assumpció de responsabilitats i en la transparència per allunyar l'ombra del joc brut. En aquest sentit, toca que els comuns mirin cap als seus socis (i els pressionin per impedir que torni a passar i saber tota la veritat) en lloc de posar el focus en les dures invectives de Maragall, com feia ahir Jordi Martí en l'intent d'estalviar-se les contradiccions.



Colau, que aquest cap de setmana ha rebut la petició dels comuns per ser candidata per tercer cop, es jugarà l'alcaldia amb Maragall i Collboni. No tenir a ratlla els socialistes a Barcelona i a Madrid i no confrontar-hi davant de fets tan greus la pot desfigurar políticament i propinar-li una derrota dolorosa. El que fan i defensen els seus socis no connecta gens amb una part important del seu electorat. Si no és que per seguir aquest cop l'alcaldessa està disposada a acceptar els vots de Vox, que pot voler barrar el pas a un candidat independentista.



Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

