Joan Carles I i Felip VI es reuniran per primer cop des de la fugida de l'emèrit

es tornaran a veure les cares per primer cop des de la fugida de l'emèrit a Abu Dhabi, ara fa gairebé dos anys. Pare i fill han pactat el retrobament en una trucada telefònica durant el viatge de l'actual monarca a Abu Dhabi, que es desplaça fins al territori per assistir al funeral del president del país,Precisament en aquest desplaçament, lahavia informat que l'actual monarca no es trobaria amb el seu pare, que viu a la capital del país des de l'estiu del 2020. Felip VI hi ha anat acompanyat pel sotssecretari d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació,, i allà també s'ha trobat amb altres mandataris europeus com el rei Felip de Bèlgica, el rei Guillem Alexandre dels Països Baixos o el president francès,Després de la visita exprés, el rei espanyol ja torna cap a l'. Malgrat l'anunci d'una trobada a, encara no hi ha data. El que sí que pot suposar és el primer cop que l'emèrit trepitgi el país del qual en va ser el cap d'estat durant gairebé 40 anys, després que fugis escanyat per les causes judicials que l'investigaven i amb l'objectiu de no esquitxar ni el seu fill ni de posar en perill la monarquia.Ara, amb la majoria d'investigacions arxivades -almenys a Espanya, ja que la via judicial ai alestà oberta- el camí del retorn sembla més proper que mai, encara que l'emèrit ja ha comunicat que, per ara, es queda a viure a. El dubte és quan i com es farà, però sobretot quin vincle hi tindrà Felip VI.

