No saps si el teu gos té puces o paparres? Trucs i consells per detectar-les i tractar-les

Tractament

Prevenció

Lesi lessón paràsits externs que s'alimenten, sobretot, de la sang dels animals. Són bestioles moltque, a més, poden serque poden arribar a afectar els humans. La principal diferència entre ambdós és que una paparra la pots veure, una puça és més difícil. S'identifiquen o bé perdels canins o per la, que surt en forma de rodonetes negres que s'enganxen al pèl de les mascotes.Si el gos o gossa infectat té alguna malaltia, la puça o paparra que li succioni la sang, també la ingerirà i la podrà transmetre al pròxim animal o ésser humà que infecti. Aquestes bestiolesi s'ha d'estar alerta. La paparra, per exemple, pot infectar de la, una malaltia poc comuna, greu i a vegades letal que deixa els animals amb febrícula i anèmia;, més habitual en zones tropicals o subtropicals, es caracteritza per una gran varietat de signes clínics, com ara pèrdua de pes, hemorràgies o senyals oculars, o, amb uns signes patogènics força complexos, perquè es manifesti cal tenir una altra infecció o estats d'immunosupressió.Les puces, en canvi, poden transmetre el, un cuc que viu a l'intestí prim alimentant-se dels nutrients absorbits per la nostra mascota i que ocasiona picor anal; la, una patologia de la pell que té una resposta al·lèrgica, sovint, de per vida; la, que presenta símptomes com l'hemorràgia nasal o problemes ossis, o l', que es revela a través de l'anèmia, l'anorèxia o quadres de febre.En cas que es detecti una, els experts recomanenSempre, però, amb molta cura i ambper no provocar conseqüències pitjors.També és rellevant que si detectem algun paràsit i tenim un altre animal a casa, mirem si aquest també el té i, després, netegem tot l'entorn en què es mouen les mascotes, sobretot fixant-nos en esquerdes a terra, catifes i zones fosques on solen buscar refugi. A més a més, és essencial aspirar l'habitatge i el cotxe a fons i netejar els coixins i les mantes a 60 graus, com a mínim. Per reforçar el grau de pulcritud, es poden fer servir esprais especialitzats o nebulitzadors.Si, en canvi, el que té el caní són, l'ideal és realitzar unHi ha alguns remeis fets ad hoc, com esprais de vinagre o coccions d'herbes, que poden ser d'ajuda amb una infecció lleu. Si el contagi és elevat el millor és tirar pel dret i recórrer aAixí i tot,contra qualsevol dels dos tipus de paràsits. En aquest sentit, els experts recomanen elsque duren entre sis i vuit mesos o les, d'efectivitat mensual. També hi haper protegir el gos abans que s'infecti o immediatament després, quan encara no s'ha estès massa la infecció.En qualsevol cas, si no estem segurs de si la nostra mascota té puces o paparres, demanem. Si la veiem inusualment cansada, amb febre, amb poca gana, inestable en moure's o té dolors articulars o musculars, anem al veterinari. Ens podríem estalviar mals majors.

