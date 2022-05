Laporta obre la porta del Barça a Messi després de les paraules del seu pare

🚨OJO! Llega JORGE MESSI a Barcelona! Lo cazamos los @JijantesFC en el Prat y dice:



“Ojalá pueda volver Leo a Barceloba, algún dia” #mercato



🎥 @mryusel pic.twitter.com/4SeXC4N4lV — Gerard Romero (@gerardromero) May 15, 2022

🚨🚨🚨 Aimeriez-vous que Lionel Messi revienne au Barça ?



Laporta : « Oui bien sûr ! »



pic.twitter.com/JJsJWVaQW5 — FR Barça (@FRBarca_) May 15, 2022

Arriba l'estiu i amb ell els rumors en el mercat futbolístic. Ara, amb un vell conegut a. Les declaracions de, en què ha desitjat que "tant de bo algun dia" el seu fill torni al, sense especificar si ho faria com a jugador, han generat un rebombori entre aficionats i seguidors que també ha arribat aEl president blaugrana, en ser preguntat sobre si li agradaria un possible retorn de l'astre argentí, ha estat molt explícit: "". Messi va marxar del club en el qual havia militat i fet història durant més de vint anys, tot plegat en un estiu convuls en què la nefasta situació econòmica heretada de la junta deva acabar amb l'argentí a les files del PSG.Tot i el projecte milionari que havia construït l'equip francès, amb Messi acompanyat deentre altres, no ha estat suficient per guanyar unaque anhelaven tant els parisencs com l'argentí. Malgrat tot, però, un possible retorn al Barça sembla ara pràcticament impossible.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor