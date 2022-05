Una pedalada popular a Barcelona reclama espais segurs per als infants amb la bicicleta

Carrils massa estrets per circular amb nens

Una pedalada popular a tot el món

La Kidical Mass ha transcorregut per indrets emblemàtics de Barcelona. Foto: ACN

han omplert els carrers de l'Eixample deper reivindicar espais segurs per pedalar amb la. Es tracta d'una iniciativa reivindicativa que es fa a diverses ciutats europees i nord-americanes per reclamar que es posi la bicicleta al centre de les polítiques de mobilitat que aquest diumenge ha arribat a la capital catalana per primera vegada.Laha fet un itinerari circular d'uns cinc quilòmetres i, segons l'organització, ha reunit uns 2.000 ciclistes. La ruta ha estat pensada per a quitxalla, s'ha fet per la calçada per on circulen la resta de vehicles i ha comptat amb música i animació.La pedalada ha arrencat cap a dos quarts de dotze del migdia del Parc de Joan Miró, on també s'han fet activitats durant tot el matí, i ha servit per reunir. Durant el recorregut s'han fet diverses parades per reagrupar els participants. La majoria de ciclistes que s'han apuntat a la Kidical eren famílies amb nens petits que s'han sumat a la iniciativa amb ganes de festa i de passar-s'ho bé.que és membre de l'organització de la Kidical Mass i delha explicat als micròfons de l'ACN que aquesta primera edició ha estat "un èxit total de participació, bon ambient i reivindicació". Casar ha detallat que el principal objectiu d'aquesta iniciativa era "reivindicar la pacificació dels carrers", cosa que, a parer seu, passa per millorar la infraestructura ciclista per tal que sigui inclusiva tant pels nens petits que van amb rodetes com per la gent gran o amb necessitats especials."El principal problema per anar en bici és la, el trànsit és molt ràpid i encara que en alguns llocs hi ha carrils bici, són molt estrets i no permeten anar amb nens al costat", ha criticat."Nosaltres demanem una", ha resumit tot reiterant que per tal que els nens puguin moure's des de petits en dues rodes calen carrils "més amples i segregats del trànsit". "Volem anar en bici a tot arreu, no només a l'escola, i per això reclamem una mobilitat més amable i segura per la canalla", ha reblat.La Kidical Mass va néixer el 2008 ai es va desplegar en ciutats com Nova York i Seattle. Des de l'inici, la iniciativa defensa que. Això també inclou reclamar millores en la infraestructura com carrils bici més amples i interseccions segures. El ressò no va arribar a Europa fins al 2017, concretament, a Alemanya. Actualment, la ciutat de Colònia lidera la mobilització.A banda de Barcelona, durant el cap de setmana del 14 i 15 de maig, ciutats comhan celebrat la Kidical Mass. A Barcelona ha estat una realitat gràcies a l'impuls del conjunt de bicibusos i les AFA que hi ha al darrere, l'associació Canvis en Cadena, el BACC, la Revolta Escolar, l'associació Camí Amic, Bike Vidrera, Eixample Respira, En bici sense edat i Maragall Respira.

