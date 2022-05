Ciuró, a l'homenatge a les víctimes de Mauthausen: «El feixisme no pot campar lliurement»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, durant el seu discurs Foto: Ajuntament de Barcelona

Una ofrena floral i el Cant dels Ocells

Lourdes Ciuró durant l'homenatge a les víctimes de Mauthausen Foto: Departament de Justícia

Catalans als camps nazis

Barcelona, ciutat compromesa contra el nazisme

Laha retut aquest diumenge homenatge als deportats i víctimes catalanes del nazisme al camp de. L'acte s'emmarca en la commemoració del 77è aniversari de l'alliberament del camp. La consellera de Justícia,ha recordat que Mauthausen va ser una "xarxa d'horror i terror" i considera que és important "recordar aquests episodis negres i denunciar que el feixisme no pot campar lliurement pels carrers i les places". Per això, ha dit, elhi "planta cara" tirant endavant lleis com la de Memòria Democràtica. Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona,, ha aprofitat l'ocasió per reclamar a l'Estat que es facin "actes de memòria, justícia i reparació a l'alçada d'una democràcia".Ciuró ha destacat que és important "recordar tot el que va passar per no oblidar i per tenir present que mai, sota cap concepte, es poden vulnerar els". "Qui vulnera aquests drets en nom d'alguna idea està posant la base perquè el totalitarisme i eltornin a campar pels nostres carrers i places", ha afegit. En aquest sentit, ha posat en valor la importància de divulgar la memòria democràtica entre les noves generacions perquè "les víctimes vives cada cop són menys i hi ha el perill que el record s'esmorteeixi".En el seu parlament, ha recordat que Mauthausen va ser "l'epicentre d'una" i ha expressat que "el record d'avui és per als milions de persones a qui va patir una realitat que era un món fora del món on només hi tenien cabuda la por, l'horror, el terror i un dolor inimaginables fins aquell moment". La consellera ha afegit que "mai s'havia executat un extermini humà de manera tan sistemàtica, planejada i a gran escala. No hi havia cap precedent històric de tantairracional".La consellera ha assenyalat que més de 7.000 espanyols i catalans van acabar a Mauthausen després d'haver patit "els estralls de laespanyola i d'haver-ne pogut escapar". "Són persones a qui es va desposseir de tot, fins i tot de la seva condició humana. La seva memòria ens esperona a continuar treballant contra el feixisme i les seves aberracions", ha afegit Ciuró.Per la seva banda, Colau, que també ha estat present als actes de commemoració, ha volgut tenir un record no només per les víctimes, sinó també pels. "És necessari demanar-los disculpes oficialment perquè en els darrers anys s'han començat a fer polítiques de memòria però són insuficients i arriben tard", ha expressat Colau, que ha criticat que a l'Estat "no s'hagi fet una política de memòria d'estat com sí que s'ha fet a". Per això, ha reclamat que es facin actes "de memòria, justícia i reparació a l'alçada d'una democràcia". "No hi ha democràcia sense antifeixisme i ja és hora que al conjunt de l'Estat i a totes les administracions s'incorpori com una peça nuclear", ha sentenciat.A més, Colau considera que aquesta reparació de les víctimes també serviria per "defensar les futuresdavant de la barbàrie". Creu que és "imprescindible" treballar amb les escoles i Instituts perquè coneguin de primera mà el que va passar i escoltin els testimonis "perquè això no es torni a repetir". "Veiem a Europa com creixen els discursos d'odi, també a casa nostra amb forces que fins i tot ocupen posicions de govern, i això posa en perill la mateixa democràcia", ha lamentat l'alcaldessa, que creu que és "imprescindible practicar laper enfortir la democràcia i defensar la pau, la llibertat i la felicitat de les pròximes generacions".En l'acte a Mauthausen s'ha fet una ofrena floral en record de les víctimes i s'ha interpretat eli també la peça Kaddish, de Maurice Ravel. Un grup d'alumnes de diferents instituts dehan llegit un manifest. Tot plegat ha estat organitzat per la Delegació de laa l'Europa Central i Ciuró ha estat acompanyada per Colau, el director general de Memòria Democràtica,, el director del Memorial Democràtic,, i la delegada del Govern a l'Europa Central,La delegació catalana també ha participat en l'acte internacional de commemoració que s'ha fet a Mauthausen on participen, cada any, entre 10.000 i 15.000 entitats i delegacions d'arreu del món per commemorar les víctimes. Està organitzat per diverses entitats austríaques, com el Comitè Mauthausen, i és un dels esdeveniments més importants i de més repercussió aEl camp de concentració de Mauthausen i el crematori devan ser un dels grans complexos d'extermini. Hi van ser deportades unes 200.000 persones, 120.000 de les quals hi van morir. Els primers deportats van ser opositors alemanys i austríacs, i després els van seguir intel·lectuals polonesos i deportats soviètics. També van arribar-hi grans quantitats de catalans, juntament amb republicans d'altres punts de l'Estat i membres de la resistència francesa. Al camp també hi van deportar homosexuals, gitanos i testimonis de Jehovà.A la base de dades delde la Generalitat hi consten actualment 9.446 ciutadans espanyols com a deportats als camps nazis, el 21% dels quals eren nascuts a Catalunya. Els republicans van començar a ser deportats als camps nazis a partir de l'agost de 1940, especialment Mauthausen (80% dels deportats),(8%),(7%) i altres, comL'Ajuntament de Barcelona ha presentat recentment un projecte pedagògic, juntament amb l'Amical de Mauthausen i de Ravensbrück, perquè l'alumnat de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat de tres instituts de la ciutat duguin a terme un projecte de recuperació de la memòria i d'homenatge a les persones deque van ser deportades a camps de concentració nazi. El programa culminarà amb la col·locació de nou llambordes de memòria -anomenades- a diferents punts de la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor