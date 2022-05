El 80% de les empreses catalanes augmenta vendes tot i la inflació i la guerra d'Ucraïna

Crida a mitigar l'impacte de la inflació

Un treballador de Quadpack Wood de la planta a Osona. Foto: ACN

Altres notícies que et poden interessar

Malgrat queha eclipsat parcialment, el 80% de les empreses catalanes espera incrementar la seva facturació aquest 2022 i gairebé la meitat preveu fer-ho per sobre del 5%. Així ho conclou un informe fet per KPMG en col·laboració amb la CEOE que també recull que el 48% dels directius té previst incrementar les seves plantilles, deu punts percentuals menys que en el sondeig que la patronal va fer abans de l'inici del conflicte.Segons l'informe fet entre abril i maig, 3 de cada 4 empresaris veuenI l'increment dels costos de producció i la reducció del poder adquisitiu són els principals riscos pels seus negocis.Tot i que les previsions de contractació que expressen els directius en el darrer sondeig són més moderades que abans de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, continuen sent moderadament optimistes. De fet, segons l'informe, el nombre d'empresaris que asseguren que reduiran les seves plantilles baixa del 12% al 9% i el dels enquestats que diu que la mantindrà igual incrementa 12 punts percentuals.Tampoc hi ha canvis significatius en els: el 36% de les empreses catalanes apostarà per ampliar la seva presència a l'exterior, mentre un 42% assegura que la mantindrà.El canvi és més important en les perspectives a dotze mesos vista, ja que el percentatge d'enquestats que preveia que l'economia aniria a millor a molt millor es redueix quasi a la meitat passant del 55% al 28%.En canvi, aquells que auguren que anirà a pitjor o a molt pitjor creix 25 punts passant del 14% al 39%. De fet, aquesta és l'opinió majoritària entreEntre els possibles impediments pel creixement de les empreses, un 51% destaca eli un 42%. Com era d'esperar, les tensions geopolítiques escalen posicions en la llista d'amenaces per l'economia espanyola. Així ho indiquen el 29% dels participants del sondeig, 16 punts percentuals més que abans de l'inici del conflicte d'Ucraïna. El 62% dels enquestats demanen al govern espanyol que mitigui l'impacte de la inflació en l'economia i un 42% li demana que potenciï la transformació digital i sostenible. En matèria fiscal, el 18% dels enquestats considera que la pujada d'impostos és una de les principals amenaces de l'economia espanyola dels pròxims 12 mesos.Pel que fa a l'impacte de la guerra a Ucraïna, un 34% dels enquestats entre abril i maig indica que, mentre que un 47% no ho ha fet encara perquè la seva reacció dependrà de com evolucioni. Un de cada cinc empresaris catalans afirma que s'ha vist afectat per les sancions imposades al govern rus i les contra sancions decretades per Putin.Davant la "complicada" situació econòmica que pateix el país,ha exigit "un marc pel desenvolupament de l'activitat empresarial que ofereixi confiança i un entorn regulador estable, reformes per corregir debilitats estructurals, i una rebaixa i incentius fiscals". Per la seva banda, Francisco Gibert, soci responsable de KPMG per Catalunya, ha afirmat que, "malgrat que les previsions econòmiques dels catalans són més pessimistes que fa uns mesos, les seves expectatives sobre facturació, inversió i contractació continuen sent positives".​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor