La dextrocàrdia: quan el cor no és a la banda esquerra, sinó a la dreta

Hi ha malalties que fan créixer el cor?

Que el nostre cor funcioni correctament és imprescindible perquè el nostre cos també ho faci. El cor és la, que després repartirà l'oxigen i els nutrients als nostres teixits. "Aquesta és la importància que té el nostre cor.perquè si emmalalteix pot, a la llarga, fer que molts altres òrgans del nostre cos també emmalalteixin perquè els arriba pitjor la sang", detalla la doctora, cardiòloga i membre de la Fundació Espanyola del Cor.L'especialista també incideix en el fet que, i contràriament al que molts puguin pensar, es localitza a l'interior del tòrax, a la part esquerra, i acaba en una mena punta. Com a curiositat, Sanz Mayordomo afirma que hi ha excepcions per les quals el cor no se situa en aquest costat, la qual cosa es coneix com a "", i realment és a la dreta. Tot i que és una cosa "molt rara", segons la cardiòloga, l'òrgan manté el seu. Sanz Mayordomo subratlla igualment que el cor, encara que precisa que en el cas dels homes la xifra és una mica més elevada.A més, aquesta experta recorda que el cor ésen la vida fetal. De fet, indica que quan es fa la primera ecografia de l'embarassada se sent el batec del bebè. ", entorn dels 20 anys, moment en què para de créixer. El fet que es vagi desenvolupant és perquè va creixent tot i es necessita més sang per als nostres òrgans", aclareix.Alhora, la doctora Sanz Mayordomo subratlla quei poden tenir una mica més d'hipertròfia,. "El cor de l'esportista ha de treballar més i més intensament durant períodes d'hores i s'adapta a aquesta activitat, però això no és patològic"., això sí, la membre de la Fundació Espanyola del Cor lamenta que pateixen, de manera que el cor és més gros de l'habitual i no es pot expandir correctament. En aquest cas, sí que és un, perquè a la llarga, igual que la persona amb hipertensió, pot provocar insuficiència cardíaca.La doctora Petra Sanz Mayordomo assenyala, ambdues solen indicar que es pateix una malaltia:1. Quan l'òrgan i les cavitats cardíaques es dilaten i hi ha més quantitat de sang. Aquest no acostuma a ser un bon senyal, ja que generalment significa que2.- Quan les parets del cor s'hipertrofien, s'engreixen. Això vol dir que la capa muscular dels ventricles és més gruixuda. Per entendre-ho millor, la cardiòloga posa d'exemple l'esportista que entrena molt amb peces i té els braços molt musculats. Aquesta persona té una hipertròfia per excés d'exercici, el seu cor ha de bombar fent més força i, per tant, s'engreixa alhora que ho fa el seu braç.

