El formatge de Cal Music de Navàs també esdevé el millor de Catalunya

FOTOS Lactium: la mostra de formatges catalans recupera la seva plenitud Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Previous Next

Decisió unànime per part dels setanta membres del jurat del Lactium d'enguany:deés el. La resolució es va fer pública dissabte a la tarda al certamen, en, en un dels escenaris exteriors de la, que després de dos anys a mig gas per culpa de la pandèmia, aquest any haRecordem que fa encara no tres setmanes, la formatgeria liderada pel matrimoniva imposar-se, també amb el seu El Ferrer, en el GourmetQuesos2022 , el campionat de formatges més important de l'estat espanyol.Com ja és habitual, el veredicte al Lactium el van protagonitzar els anomenats Caps de Taula (una espècie de representants del jurat) que, d'entre els(15 en total), van escollir-ne el millor. I com ho van fer? Cadascun d'ells, reunits al voltant d'una taula amb els, van haver de posar una moneda damunt del que creien que s'havia d'endur el guardó. Totes van anar a parar a sobre de la darrera creació de Cal Músic: El Ferrer."Aquest premi va dedicat a la meva dona, que és la formatgera; l'hauria de recollir ella però no ha pogut venir perquè és a Alacant en un altre concurs", va dirdurant l'acte d'entrega del guardó; un acte en què també va fer referència a la persona amb qui(la seva dona i principal treballadora de la formatgeria) es vaper crear el producte vencedor. Es tracta del seu tiet, "el", traspassat l'any 2020 iEl de millor formatge català no va ser l'únic premi que es va endur aquesta elaboradora del nucli del Mujal. En va rebre tres més: l'or pelen la categoria de; l'or per El Ferrer en la categoria de, i la plata pelen la categoria deAl Lactium de Vic tampoc és el primer cop que l'empresa s'endú reconeixements. L'any 2019 (l'últim en què la fira es va fer en un format normal abans de la pandèmia), va rebre quatre premis:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor