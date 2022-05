Finlàndia confirma la sol·licitud per entrar a l'OTAN i escala la tensió amb Rússia

Altres notícies que et poden interessar

​El president de Finlàndia,, i la primera ministra, Sanna Marin, han confirmat aquest diumenge a través d'un comunicat que el seu país. Niinistö i Marin s'han reunit amb el Comitè d'Exteriors i Seguretat del govern finlandès aquest matí per aprovar formalment la petició d'adhesió a l'aliança atlànticaen el context de guerra entre Rússia i Ucraïna., que aquest divendres va tallar el subministrament elèctric al territori per l'anunci i amenaça amb represàlies militars.La decisió, ara, haurà de ser, probablement la setmana vinent, però no s'esperen sorpreses. De fet,, tret que la iniciativa compta amb el consens de la majoria dels partits.La, Annalena Bearbock, ha assegurat aquest diumenge a Berlín -on són reunits els ministres de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord- quede Finlàndia a l'OTAN. Malgrat això, encaraque ja ha dit que imposarà​​​​​

