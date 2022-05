🔴 CHANEL AGRAEIX EL SUPORT D'OLESA



⌛ Queden pocs minuts perquè comenci la final de l'@Eurovision Song Contest!

La cantant Chanel, representant d'Espanya al Festival amb el tema "SloMo", ha enviat un vídeo des de Torí agraint el suport d'Olesa.#Olesa #Eurovisió pic.twitter.com/IqA1WcVBWU — Ajuntament d'Olesa (@AjuntamentOlesa) May 14, 2022

, la cantant, actriu i ballarina catalana que ha revolucionatamb el seu espectacular SloMo ha aconseguit fer-se ambi acabar en laposició, la millor en 25 anys. Milions de televisions europees han seguit (i gaudit) la gala d'enguany, ​que s'ha celebrat aquest dissabte a la nit a la ciutat italiana de Torí. Laha estat la ucraïnesa Kalush Orchestra i el seu Stefania, un emotiu homenatge a les mares dels combatents que ha enamorat el públic de la ciutat amfitriona i de casa.Els 1.400 veïns d'que han seguit Eurovisió des del Teatre de la Passió s'han mostrat orgullosos del tercer lloc aconseguit a Eurovisió per Chanel, que es va criar al municipi. Tots ells l'han estat ovacionant des de molt abans que el teatre obrís les portes als veïns que havien aconseguit una de les entrades gratuïtes per assistir a la retransmissió en directe en una pantalla instal·lada en l'escenari.A les 20.30 hores ha començat la vetllada, amb una actuació en homenatge a Chanel i una entrevista en l'escenari que l'exprofessora de dansa de la cantant,, ha fet a l'àvia de l'artista. A més, abans de començar el certamen, s'ha projectat un vídeo que la cantant ha enviat als veïns d'Olesa en què els agraeix el seu suport. El podeu veure a sota:La intèrpret d’ha estat molt a prop de fer-se amb l'anhelat micròfon de vidre. De fet, des de l'any 1995 que no es veia res igual. Chanel ha sortit amb tot i, deixant de banda la força rítmica que SloMo té per si mateixa, ha fet una posada en escena intensa en un espectacle ple de llum i ball. Ha desprès energia i vitalitat. Tot i les nombroses piruetes del seu xou, en pràcticament cap moment ha perdut la veu. I, plena de sensualitat, l'artista ha deixat enlluernada l'audiència.

