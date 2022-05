El CNI va espiar les negociacions per formar govern a Barcelona després de la victòria d'ERC

L’objectiu d’un dels espionatges del, en el marc de l'escàndol del, era conèixer les negociacions per l’alcaldia de Barcelona després de la victòria del republicà Ernest Maragall, segons publica La Vanguardia, que ha tingut accés a l’escrit que van presentar al jutge del Tribunal Suprem.En concret, es va intervenir el telèfon d’una persona que estava intercedint per la configuració d’un govern de coalició entre. A l'espionatge espanyol li preocupava que la formació republicana aconseguís l'alcaldia i per això volien saber l'estat de les negociacions.Tots dos partits van obtenir 10 regidors, tot i queva quedar per davant en vots. L'abstenció de Valls va abstenir-se i va permetre querepetís com a alcaldessa.

