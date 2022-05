The leader of the #Kalush Orchestra group, after his performance at the #Eurovision 2022 final, addressed the world community from the stage and shouted: "Please help #Azovstal, help #Mariupol!" pic.twitter.com/tfDJlZwHp3 — NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2022

El festival de música més important d'Europa incorpora un noua la seva llista: és Ucraïna, que s'endú a casa elde l'edició de 2022.Milions de televisions europees han seguit la gala d'enguany, ​que s'ha celebrat aquest dissabte a la nit a la ciutat italiana de Torí. Lad'Eurovisió, ha fet una actuació molt emotiva amb un himne de resistència contra l’invasor rus, Stefania, que ha enamorat el públic. L’obra del grup ucraïnès és un homenatge a les mares dels combatents en la guerra."Sempre trobaré la manera de tornar a casa tot i que els camins estiguin derruïts", rapeja, líder del grup a la cançó. I és que Eurovisió no s'ha pogut aïllar de la conjuntura de la guerra a Ucraïna.Així s'ha demostrat en acabar l'actuació del grup ucraïnès. El cantant de la formació ha llençat una davant dels milions d'espectadors: "Ajudeu a la nostra gent. Si us plau, ajudeu Ucraïna, si us plau, ajudeu Mariúpol; si us plau, ajudeu Azovstal!".La demanda no deu haver fet massa gràcia als organitzadors. Cal recordar que el festival té prohibit qualsevol tipus deKalush Orchestra ha guanyat gràcies al, on ha arrasat. En aquest sistema de votació, dels 39 països que el podien votar, 28 els hi han donat 12 punts, la màxima puntuació, entre ells Espanya. Vuit països més els hi han donat 10 punts, la segona puntuació.Pel que fa a la representant espanyola,, ha fet història amb 459 punts, una. La d'Olesa de Montserrat i el seu SloMo firmen el millor resultat espanyol en 25 anys, en una actuació plena d'energia, ball, llums i sensualitat que ha enlluernat l'audiència.

