Ucraïna fa bons els pronòstics i guanya el festival d’Eurovisió

El festival de música més important d'Europa incorpora un noua la seva llista: és Ucraïna, que s'endú a casa elde l'edició de 2022. Milions de televisions europees han seguit (i gaudit) la gala d'enguany, ​que s'ha celebrat aquest dissabte a la nit a la ciutat italiana de Torí. Elha destacat per una actuació emotiva que ha enamorat el públic de la ciutat amfitriona i de casa.Els ucrainesos han aconseguit, que els assenyalaven. Segons dades recollides per Eurovision World,de candidates millor posicionades, però el desti no ho ha volgut així i Ucraïnad'Eurovisió.

