Mor als 27 anys Maxi Rolón, exjugador del futbol base del Barça

🖤 Consternats per la mort de Maxi Rolón (1995), jugador del futbol base del FC Barcelona entre el 2010 i el 2016. Expressem el nostre més sentit condol i tot el suport a la seva família. Descansi en Pau pic.twitter.com/p9q4eU4TSz — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 14, 2022

, eldedel Club Atlético Chabás (Argentina) ha mort aquest dissabte al matí en un. Rolón va jugar aldurant sis anys, entre el 2010 i el 2016. El club ha lamentat la pèrdua a les 10:59 hores d'aquesta nit en un missatge via Twitter.A hores d'ara, es disposa de poca informació respecte de l'ocorregut, però mitjans argentins apunten al fet que la. Maxi Rolón tenia un germà bessó,, també futbolista, que jugava al club argentí Huracán. Les informacions assenyalen que Maxi i Leonardo estaven junts en el moment de produir-se l'accident. Al voltant de les 8:30 del matí, hora local, conduïen per la ruta 33, entre les localitats de Pujato i Casilda, de camí a Rosario quan. Aleshores, haurien xocat contra un arbre, col·lisió que hauria ocasionat la seva mort.A la regió hi ha gran tristesa i commoció, ja que són dos joves molt coneguts en el món del futbol argentí. El Maxi, fins i tot, va arribar a jugar amb la. La, de la qual formen part tant l'Atlético com l'Huracán, ha suspès els partits d'aquest diumenge com a mostra de dol pel succés. Els partits que es disputaven aquest dissabte, s'ha fet un minut de silenci en record.

