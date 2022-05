¡Mucha suerte, Chanel!



España está hoy con @ChanelTerrero, una mujer con talento y fuerza que hará brillar a nuestro país en #Eurovision.

¡A por ello! pic.twitter.com/KIXaE5r6FI — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 14, 2022

, la cantant, actriu i ballarina catalana que ha revolucionatamb el seu espectacular SloMo ha aconseguit fer-se amb 459 punts i acabar en la tercera posició, la millor en 25 anys. Milions de televisions europees han seguit (i gaudit) la gala d'enguany, ​que s'ha celebrat aquest dissabte a la nit a la ciutat italiana de Torí. Elha estat Ucraïna, que ha enamorat el públic de la ciutat amfitriona i de casa.La intèrpret d’ha estat molt a prop de fer-se amb l'anhelat micròfon de vidre. De fet, des de l'any 1995 que no es veia res igual. Chanel ha sortit amb tot i, deixant de banda la força rítmica que SloMo té per si mateixa, ha fet una posada en escena intensa en un espectacle ple de llum i ball. Ha desprès energia i vitalitat. Tot i les nombroses piruetes del seu xou, en pràcticament cap moment ha perdut la veu. I plena de sensualitat, l'artista ha deixat enlluernada l'audiència.Són moltes les mostres d'ànim que ha rebut la catalana aquesta nit. Una d'elles, la del president del govern espanyol,, que ha escrit que "Espanya és avui amb Chanel Terrero,a Eurovisió". No anava pas equivocat.Sens dubte, aquesta nit de 15 de maig no l'oblidarà Terrero en molt temps. I el sector de la música a l'Estat, tampoc.. La millor posició en 25 anys no és pas poca cosa.

