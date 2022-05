Mira aquí en directe la gala d'Eurovisió 2022

Pensava que la Pawn Gang era el més baix de la música urbana. Però són el nen del cole que s'ha trencat la cama, per tant, ens ha encantat!

No tinc gaire a dir sobre Holanda. Aquesta cançó em recorda a estar a l'emprovador del Pull&Bear intentant-me convèncer que uns pantalons de pana em queden bé.

ESPANYA! L'expressió màxima del Schandefreunde. Per començar, no he vist el preciós edifici de Schweppes representat en cap moment (fallo magistral). M'he girat simbòlicament durant l'actuació (no tinc clar si un 25% d'aquest tuit hauria d'estar en castellà, suposo que ja em vindran a buscar!)

No sé com ha anat però de cop m'he trobat preguntant-me a mi mateix "qué pone en mi DNI". Quina meravella, Chanel.

En algun moment podríem comentar que aquests gràfics semblen trets de Los Juegos del Hambre, una mica irònic donat que dins Europa encara hi ha massacres, però ens encanta tapar-ho amb espectacles perfomàtics.

És de molt mal gust que el país amfitrió presenti un tema i uns intèrprets amb la clara intenció de tornar a ser país amfitrió. L'egoisme dels països del sud no té límits. A favor.

Jo només havia vist tants post-its junts a la nevera d'una parella a punt de divorciar-se...

No és per tirar de tòpics, però aquests presentadors podien ser protagonistes d'un listening d'anglès perquè mai els escoltaries si no fos estrictament obligatori.

Ara farem veure que cap de nosaltres s'havia oblidat que Armènia era realment un país europeu. A banda d'això, crec que ja els anava bé que no els tinguéssim en compte.

Ah, que es veu que ningú sap qui hi ha rere els llops noruecs. El Tsunami nòrdic!

Noruega presentant la proposta que devia quedar en un calaix el 2008, quan Eurovisió era un cau de Chikilicuatres. No regireu mai calaixos vells.

Primer, Noruega ha decidit apostar pels minions distòpics. Segon, el seu hit es diu grandma, en el sentit que la teva àvia mira això i decideix que potser era millor la postguerra.

Entre el dron i les projeccions en edificis i muntanyes, sembla que hagi patrocinat les postals introductòries el creador del mem "Graphic design is my passion".

Em nego a escoltar els francesos per principis, per tant, ja m'explicareu exactament com ha anat.

Per què estan tan tristos els suïssos? Trista estic jo que una birra allà costa com sis euros.

El suís calcant els gestos que feia Salvador Sobral el 2017. És importantíssim tenir idees cinc anys tard.

Aquest xaval li ha robat el globus al Dr. Doofenshmirtz (i tots els seus germanets globus). Si es treu la samarreta està sent un #matxi? O desafiant els rols de gènere? Debatem.

A vegades s'escolta més el públic que la veu dels cantants. Això no sempre serà un problema.

Vale, Portugal!! Ho hem pillat, ho vas deixar amb el nòvio ahir i avui has vist un story on sortia ell passant-s'ho bé. Però alguns ens ho volem passar bé, no ens contagieu aquestes males vibes.

Poques tradicions espero tant durant l'any com la cançó trista i deliciosa de Portugal a Eurovisió.

Hem fet una mena d'intercanvi de cultures amb Romania? Si li treus el so podrien ser ben bé sevillanes... Això sí, amb roba del Shein.

Calculo no treure'm la cançó del romanès del cap fins al 2056. És una tragèdia absoluta que mai li agrairé prou.

Jo em crec que els estilistes de la República Txeca anessin amb bones intencions a l'hora de triar el pentinat, però el cabell de la cantant s'assimila bastant al look que et queda el 4t dia del VinyaRock.

Quin festival, la República Txeca, amb milions de focus enfocant cadascun d'ells a un lloc diferent. Preciós homenatge a l'independentisme català.

Aquests presentadors clarament s'han descarregat el Duo Lingo per poder saludar en italià fa aproximadament 5 minuts. No passa res, cap de nosaltres feia el Workbook tampoc.

Està molt bé aquest show inicial que ha muntat l'organització italiana perquè, a diferència d'altres edicions, no té cap fil conductor ni idea especialment elaborada al darrere. Ha estat un any de feina profundament mediterrània.

Molts nervis, Eurovisió són bàsicament els Jocs Florals d'Europa on l'únic que realment t'importa és que no guanyi el repel·lent de la teva classe. És Eurovision o un concert de la Laura Pausini? Potser amb el segon ens ho passaríem millor.

Laura Pausini és una de les presentadores del Festival. És una gran notícia, perquè amb ella dirigint la final s'obre la diminuta possibilitat que se surti d'un guió que en nits com aquesta sol ser soporífer. In Laura we trust.

Benvinguts al directe d'Eurovisió! Soc la indicatiu i avui he vingut a comentar el minut a minut del programa més esperat des que va tornar Crims el dilluns passat. Faré una anàlisi sistemàtica dels outfits, actuacions i actitud dels concursants d'avui des de la perspectiva d'algú que encara viu amb la frustració de no haver pogut ser escolaneta de Montserrat.