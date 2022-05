Elguanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya si es celebressin avui. La formació que lideraobtindria tres escons més fins als 36, segons una enquesta que ha publicat aquest dissabte el diari La Vanguardia. Tot i la victòria electoral, els socialistes no podrien governar perquè les formacions independentistes tornarien a revalidar la majoria absoluta que els hi donaria la clau delperdria suport a les urnes però, segons el sondatge, conservaria els 33 representants actuals.es quedaria amb, set menys que els actuals, mentre que laaugmentaria una cadira, fins les 10. En total, les forces independentistes sumarien 68 diputats, el número just per la majoria absoluta.L’enquesta dona bons resultats per al, que guanyaria quatre escons, fins als set. Tot i això, encara quedaria rere, que milloraren el resultat fins als 12 parlamentaris, un més que els actuals. L’ascens de les dues formacions llastaria Ciutadans, que es quedaria amb tres escons com a darrera força a la cambra. Finalment, elsaconseguiren 9 escons, un més que els que tenen ara al Parlament.L’enquesta també apunta que no hi hauria mésque en els comicis del 14 de febrer de 2021, que es van realitzar en un context de pandèmia amb els contagis a l’alça i amb restriccions de mobilitat.

