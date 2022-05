El Barça encarrila el fitxatge del primer crack per a la propera temporada

Elestà treballant per incorporar un crack de primer nivell de cara a la temporada vinent. El nom més ben situat per vestir de blaugrana és el de Robert Lewandowski, davanter delL’astre polonès ha trasmès als responsables del club bavarès que vol marxar a final de temporada per canviar d’aires, i tot apunta que el seu destí serà elEls responsables de la secretaria tècnica del Barça estan interessats en fer-se amb els serveis del jugador, i segons diaris alemanys, ja s’hauria arribat a unverbal amb Lewandowski. El que el club haurà de fer a partir d’ara és negociar amb el Bayern la sortida del futbolista, que podria rondar els 35 milions d’euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor