La síndrome degenerativa que posa en risc la carrera de Rafa Nadal

El tennistaestà passant per un moment delicat de la seva carrera. Als 35 anys, el manacorí pateix fortsalque li llasten la campanya i han posat en dubte el seu concurs al torneig de, que comença en dues setmanes.El tennista pateix la síndrome, una malaltia degenerativa localitzada a l’escalfoides i que no té cura. El problema de Nadal és que l’os li sobresurt del, un fet que pot sorgir per la falta de reg sanguini a l'os baix del cartílag d'una articulació, per un traumatisme o per la repetició de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor