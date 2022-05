«Alcarràs» s'estrenarà als cinemes dels EUA i el Regne Unit aquesta tardor

” s'estrenarà als cinemes delsi elaquesta tardor, segons fonts de la seva distribuïdora, Avalon, han explicat a l'ACN.La plataforma de streaming britànicaha comprat els drets de la pel·lícula deals dos països anglosaxons, a banda d'Irlanda, països de l'Amèrica Llatina,, i estats del sud de l', com l'. MUBI no ha donat detalls sobre una possible estrena del film als països on n'ha adquirit els drets, però fonts de l'empresa han concretat que el film estarà disponible en un futur a la plataforma depels usuaris residents als EUA, el Regne Unit, Irlanda, Malàisia, l'Índia, Turquia i Llatinoamèrica.Les vendes internacionals de la guanyadora de l'Os d'Or a la Berlinale d'aquest any corren a càrrec del grup francès MK2, qui ha negociat la transacció amb MUBI. “Alcarràs” es va estrenar a Catalunya i la resta de l'Estat el 29 d'abril, i en els primers dos caps de setmanes als cinemes ja havia superat elde recaptació. En concret, els 188.000 espectadors en 230 sales arreu d'Espanya que la van veure fins el 8 de maig van deixar 1.065.000 euros a taquilla.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor