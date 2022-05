El català queda setè al festival de les llengües que no participen a Eurovisió

L'aventura a Dinamarca ha acabat avui! 🇩🇰 Enhorabona a tots els participants, i en especial a la guanyadora #Doria. 🏆 Nosaltres hem quedat setens i estem molt contents de com ha anat tot. ⚡️@CreaMusicBCN @LietIntern pic.twitter.com/VCqXvf3dky — Roger Argemí (@roger_argemi) May 14, 2022

Elno està representat aaquest dissabte a la nit, però sí que ha tingut protagonisme en un altre festival, el de les llengües que no participen en el concurs convencional. Elha deixat en setena posició al cantant d'Igualada, que ha presentat la seva cançó La contradicció.Aquest festival, el Liet, ha celebrat aquest divendres la seva tretzena edició a. Es tracta d'un format que rep el suport deli vol ajudar a promocionar les llengües considerades com a minoritàries, i on l'ús de l'anglès, habitualment cantat a Eurovisió, està prohibit.Es tracta del primer cas en què el català arriba a la final, ja que anteriorment només s'hi havia presentaten sis ocasions i cap d'elles havia passat de les semifinals. "Estem molt contents de com ha anat tot", ha explicat Argemí a través d'una piulada a Twitter, en què també ha agraït tot eldels catalans des de casa.A banda del català, en aquesta edició també hi ha cantat enCarolina Rubirosa, amb la seva cançó O teu camiñar. En altres edicions s'hi han escoltat temes en, i de més enllà de l'Estat hi han participat el-que es parla a-, el-a- i el-que es va deixar de parlar alal segle XIX- entre altres.

