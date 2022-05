Poder judicial i llei electoral: el pla de govern del Consell per la República

L’executiu delha presentat aquest dissabte el seu pla de govern en un plenari telemàtic de l’assemblea de representants. Entre els principals objectius hi ha la creació d’un òrgan de mediació que sigui l’embrió delde la república, així com l’aprovació d’unaL’expresident de la Generalitatha destacat en la seva intervenció que un cop superada l’etapa del govern fundacional del Consell per la República ara toca abordar i executar un pla de govern. “Tenim a les mans una institució republicana i l’hem de fer créixer. El Consell i l’tenen una legitimitat indiscutible”, ha defensat.En el pla de govern també s’inclou la creació d’unen l’àmbit dels estudis i del coneixement, la realització d’accions al territori amb un paper important dels consells locals i l’assessorament jurídic als professors que vulguin desobeir la sentència delDurant el ple, i en resposta a una pregunta de, secretari de Mesa i representant, Puigdemont s’ha referit a una implicació de la secretària general d'ERCi de l'exdiputada de la CUPen el consell. L’expresident ha assegurat que “són grans noms” i ha afegit que “saben que tenen les”, però també ha afegit que també cal tenir en compte que “hi ha les dinàmiques de partit i situacions familiars”. En tot cas, ha dit que no perdrà l’ocasió de tornar a parlar amb elles per oferir-los la possibilitat d’entrar-hi.

