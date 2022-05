Has dit calb a un home? Segons un tribunal britànic pot ser assetjament

Dira una persona sense cabell al cap és interpretat normalment com un gest desempre que no es vulgui faltar el respecte de la persona, o com a màxim, un. En tot cas, mai s'ha vist com un possiblefins ara. Un tribunal delha dictaminat que dir calb a un home pot comportarI la conclusió a la qual han arribat els tres jutges britànics que han pres la decisió no deixa ningú indiferent: equipara dirigir aquesta expressió a un home amb comentar lad'una dona. Tot plegat s'ha produït arran de la denúncia d'un electricista que havia denunciat que el seu cap li va dir "", traduït d'alguna manera com a "", quan el va acomiadar. Haurà de ser compensat per la persona culpable.La víctima és, un home que feia 24 anys que treballava a la mateixa empresa i que va ser acomiada fa un any. Va portar el cas als tribunals perquè es creia assetjat sexualment pels comentaris que rebia sobre la seva. Per molt insòlit que semblés el cas, la justícia li ha acabat donant la raó.

