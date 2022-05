El Park Güell deixa de ser gratuït amb el carnet de les biblioteques públiques

Novetats per entrar en una de les zones més visitades de Barcelona. El carnet físic de la xarxa de biblioteques públiques de la Diputació deixarà de ser vàlid per entrar gratuïtament al Park Güell a partir del pròxim dimecres 1 de juny.Per continuar accedint de forma gratuïta al popular espai de la capital catalana, els visitants s'hauran de donar d'alta al registre Gaudir Més, o bé disposar del carnet de veí dels barris adjacents, tal com consta a la web del parc.El Park Güell va acordar l'accés gratuït amb el carnet de la xarxa de biblioteques a partir del juliol del 2020 i coincidint amb la reducció de visitants per la pandèmia. Dos anys després, doncs, la mesura per accedir a l'entorn dissenyat per Antoni Gaudí decaurà.

