«Prou mentides, Cambray dimissió»: la comunitat educativa redobla la pressió al carrer

Centenars de persones han sortit al carrer aquest dissabte 14 de maig al migdia per manifestar-se en contra de la gestió del conseller d'Educació,, i demanar-ne la dimissió o el cessament. Els manifestants s'han concentrat a les dotze del migdia a lai han engegat una marxa que està previst que finalitzi a l'La protesta ha aplegat els sindicats del sector -a excepció de laque no està d'acord en eliminar les escoles concertades-, però també s'hi han sumat, per primer cop, les famílies i el. Precisament la presidenta de l', ha criticat que la conselleria els deixi al marge de l'organització de les extraescolars de setembre i ha dit que "sense les famílies les escoles no funcionen". La marxa ha aplegat 1.100 persones, segons la Guàrdia Urbana.La manifestació d'aquest dissabte és el preludi de les quatre jornades deconvocades per als propers 17 i 25 de maig i 2 i 9 de juny. La protesta ha estat convocada pels sindicats-STEC, la, Professors de Secundària, el Sindicat d'Estudiants i l'aFFaC, que reuneix associacions de famílies d'alumnes de Catalunya. Alguns sindicats com la UGT i l'USOC s'han desmarcat de la protesta, ja que estan en desacord amb una de les reivindicacions, que és la demanda d'eliminar els concerts.Aquest és el primer cop que les famílies se sumen a la protesta. Tascón ha explicat que alguns els motius que els han portat a sumar-se a la manifestació és la demanada d'una eliminació progressiva dels concerts educatius i també la reclamació que s'apliqui el Decret d'Inclusió. Tascón s'ha mostrat molt crítica amb la decisió del Departament d'Educació de cedir les activitats de lleure durant les tardes de setembre a empreses privades. Per ella, "si l'escola pública funciona és gràcies a les Afes i les Ampes que estan copagant molts serveis de l'educació pública que haurien de ser gratuïts". A més, ha titllat de "menyspreu i falta de respecte" Les paraules de Cambray acusant les AFA de ser entitats amb un "funcionament irregular".També els estudiants s'han sumat a la protesta d'aquest 14 de maig. El portaveu del Sindicat d'Estudiants,, creu que és "molt necessària" la unitat de tot el sector educatiu "per tots els atacs que estan fent des del govern de la Generalitat i de l'Estat i que afecten el dia a dia de la comunitat educativa". González ha criticat la pujada de les ràtios i de les taxes que "impedeixen els estudiants accedir a l'educació pública".Alguns dels lemes que s'han sentit durant la protesta són "Això no és docència, és supervivència", "On és, no el veiem el 6%", "Els diners públics, a l'escola pública" o "Cambray cessament". Els assistents també han mostrat el seu suport al model lingüístic i han exigit a la conselleria que doni ordres "clares" als equips directius per aplicar la sentència del TSJC. A més, han reclamat que es reverteixin les retallades i que es destini el 6% del PIB a l'educació.Des del sindicat USTEC-STEC,, ha insistit en la importància que es tracti d'una manifestació de tota la comunitat educativa i, sobretot, que també s'hi hagin sumat les famílies. "Cambray sempre ha volgut fer veure que els únics indignats érem els sindicats, però ara veiem que és tota la comunitat educativa que està en desacord en la seva manera de procedir". Per la seva banda, la secretària general de la federació d'educació de CCOO,, ha criticat que la conselleria funciona com una "gestoria" i, en canvi, "no té en compte la comunitat educativa i l'educació, que té ànima i s'ha d'anar teixint a poc a poc, com un puzle".La Intersindical també s'ha mostrat contenta perquè tota la comunitat educativa s'hagi sumat a la protesta. La seva portaveu d'educació,, ha deixat clar que "el malestar que s'està vivint és col·lectiu". Per la seva part,, secretària general d'ensenyament de la CGT, ha recordat que la setmana que ve s'inicia un nou període de vagues i deixa clar que "si el govern es pensa que acabant el curs la cosa es calmarà s'equivoca". "El curs que ve serà un curs de conflicte si no se soluciona perquè estem disposades a defensar l'educació pública", ha assegurat.La marxa, que s'ha iniciat a les 12 del migdia a Plaça Universitat, ha culminat amb una paella popular al parc de la, a tocar del passeig dei continuarà amb un reguitzell de xerrades i debats al voltant dels temes que els sindicats reclamen al, com l'ajornament del nou currículum o la lluita contra la segregació. La jornada tindrà activitats infantils per a les famílies que participin a la manifestació, com un taller de circ i un espectacle d'animació.

