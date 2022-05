Vídeo | Una streamer de Twitch gairebé provoca un incendi mentre cuinava

Ensurt enmig d'un directe a. Unade la plataforma gairebé provoca unmentre cuinava davant dels seus centenars d'espectadors. Després d'uns instants de caos i crits,, coneguda amb el nom d'usuari, aconsegueix apagar el foc originat en una paella.Tot plegat va començar amb unamolt calent. L'habitació ràpidament es va omplir de fum i la streamer no li va donar massa importància, fins que va observar com creixia una grandavant seu. Atabalada per la situació, Caron va posar la paella en aigua per apagar el foc, un gran error, ja que això només fa que avivar la flama.Davant això va tornar a deixar la paella a lai va començar a cridar i demanar. "No sé què he de fer, ajuda", cridava en repetides ocasions. Gairebé sense saber com, la flama va començar a disminuir, i quan ja gairebé no hi havia foc, Caron va bufar fins a apagar-lo definitivament.Després de l'ensurt, l'streamer va tancar directe i va anar a curar-se una petitaque s'havia fet a la mà. Tot plegat va quedar en una anècdota. Fera Twitch és ja una cosa prou normalitzada, però el que no és tan casual és que estiguin a punt d'acabar amb tragèdia.

