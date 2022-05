Nit dels museus a Barcelona: 75 espais amb portes obertes aquest dissabte

Barcelona viu aquest dissabte 14 de maig unacom les d'abans de la. Després de l'edició del 2021, en què encara hi va haver restriccions d'aforament i mascaretes, enguany es recupera el format habitual.De set del vespre a una de la matinada es podrà visitar de forma gratuïta i lliure exposicions temporals i col·leccions permanents, i diversos equipaments ofereixen activitats com visites guiades o teatralitzades, tallers, jocs de pistes i d’escapada, concursos, concerts i espectacles de poesia, dansa i teatre. Els repassem a continuació.- Aqüeducte romà. Servei d’Arqueologia de Barcelona- Arxiu Fotogràfic de Barcelona- Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona- Biblioteca Pública Arús- CaixaForum-Barcelona- Can Fontanet – Centre d’Interpretació dels Tres Tombs de Sant Andreu- Castell de Cornellà de Llobregat- Castell de Montjuïc- CCCB – Centre de Cultura Contemporània de Barcelona- Centre d’Art La Capella- Centre d’Art Tecla Sala- Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) de l’Institut del Teatre- Centre Jujol – Can Negre- Cercle Artístic de Sant Lluc- Col·lecció de Carrosses Fúnebres- CosmoCaixa- El Born Centre de Cultura i Memòria- Espai Bombers – Parc de la Prevenció de Barcelona- Espai Mercè Sala- Espai Subirachs- Fabra i Coats. Centre d’Art Contemporani de Barcelona- Fundació Antoni Tàpies- Fundació Foto Colectania- Fundació Joan Brossa – Centre de les Arts Lliures- Fundació Joan Miró- Fundació Suñol- La Casa dels Entremesos- La Virreina – Centre de la Imatge- MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona- MEAM. Museu Europeu d’Art Modern- Mercat de Sant Antoni. Servei d’Arqueologia de Barcelona- MhiC – Museu d’Història de la Immigració de Catalunya- MUHBA Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella- MUHBA El Call- MUHBA Oliva Artés- MUHBA Park Güell- MUHBA Plaça del Rei- MUHBA Porta de Mar- MUHBA Refugi 307- MUHBA Temple d’August- Muralla romana. Servei d’Arqueologia de Barcelona- Museu Can Framis. Fundació Vila Casas- Museu d’Arqueologia de Catalunya – Barcelona- Museu d’Història de Catalunya- Museu de Badalona. Casa de l’Heura- Museu de Badalona. Casa dels Dofins- Museu de Badalona. Espai Termes i Decumanus- Museu de Ciències Naturals de Barcelona – Jardí Botànic- Museu de Ciències Naturals de Barcelona – Parc del Fòrum- Museu de l’Hospitalet. Edifici de Casa Espanya- Museu de l’Hospitalet. Edifici de l’Harmonia- Museu de la Música de Barcelona- Museu de la Xocolata de Barcelona- Museu del Disseny de Barcelona- Museu del FC Barcelona- Museu Etnològic i de Cultures del Món – Seu Montcada- Museu Etnològic i de Cultures del Món – Seu Parc Montjuïc- Museu Frederic Marès- Museu Marítim de Barcelona- Museu Nacional d’Art de Catalunya- Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch- Museu Opisso – Hotel Astoria- Museu Picasso- Museu Torre Balldovina- Museus d’Esplugues de Llobregat (MEL). Museu de Can Tinturé- Museus d’Esplugues de Llobregat (MEL). Museu de Ceràmica “La Rajoleta”- Palau Güell- Palau Robert- Pavelló Mies van der Rohe- Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes- Sant Pau Recinte Modernista- Santa Mònica- Torre de la Miranda de Cornellà de Llobregat- Torre de les Aigües del Besòs- TPK. Art i Pensament Contemporani

