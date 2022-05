Els països que han donat més i menys punts a Espanya a Eurovisió

Eurovisió sempre és sinònim de polèmica especialment a l'hora de les. No és cap sorpresa que països que han tingut un vincle històric, com per exemple els que conformaven l'extinta, es votin entre ells. O que els que són fronterers també s'intercanviïn bona part dels vots. Però, quins són els països que han donat més punts aal festival europeu de la música?Doncs tampoc hi ha massa sorpreses: els territoris veïns., amb un total de 221 punts, i, amb 182, són els que més valoració han atorgat als representats espanyols des de l'inici del festival, l'any 1957. Per darrere, sí que hi ha alguna aparició curiosa, com la de, en tercera posició i amb 174 punts atorgats a Espanya. Tanquen els cinc primers llocs(147 punts) i(141 punts).Per altra banda, els països que menys punts han donat al total de les actuacions espanyoles a Eurovisió són-amb dos punts atorgats per cada país-,-amb un sol punt- i la, que és l'únic país participant que mai ha donat un sol punt a la delegació espanyola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor