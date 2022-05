És obligatori portar l'etiqueta mediambiental a les motos?

Més enllà de l'etiqueta de la ITV, elsde quatre rodes tenen el vidre davanter marcat amb unrodó. És l'que classifica els vehicles segons la seva. L'objectiu que persegueix aquest adhesiu és discriminar positivament els vehicles menys contaminants i ajudar a les corporacions municipals amb les polítiques mediambientals.Està en funcionamenti ja és habitual que tots els vehicles -sobretot els de les ciutats i grans municipis- el portin enganxat a la part inferior dreta del vidre davanter.Hi ha un distintiu mediambiental específic per als vehicles de dues rodes?On s'ha d'enganxar?La(DGT)a col·locar el distintiu mediambiental a les motos, tot i queAixí, aquest adhesiu rodó existeix també per als vehicles de dues rodes, i hi haen quèIgual com passa amb els cotxes, hi haper a les motos i els ciclomotors. L'-de color blau-, reservada per als vehicles elèctrics i els híbrids endollables amb autonomia de més de 40 quilòmetres. En segon lloc, l'-de color verd i blau-, destinada a les motocicletes híbrides no endollables i a les endollables amb poca autonomia (per sota dels 40 quilòmetres).També, seguint la normativa dels vehicles de quatre rodes, les altres dues categories engloben aquelles motocicletes i ciclomotors que funcionen únicament amb combustible. Primer, l'-la verda- que l'han de portar els que compleixen les normatives d'emissions Euro 4 (2016) i Euro 3 (2006). I l'-la groga- per als vehicles més contaminants, els que s'adapten a la norma Euro 2 (2003) d'emissions.Elsque no s'ajusten a cap d'aquestes normatives quedende la normativa mediambiental. Això pot suposar unquan les ciutats comencin a aplicar restriccions. Així, tot i no ser obligatori enganxar, per ara, el distintiu, és recomanable fer-ho per evitar restriccions.

