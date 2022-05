Montserrat Castellarnau: «Un any més de desídia hagués fet molt mal a Altafulla»

Montserrat Castellarnau, alcaldessa d'Altafulla. Foto: Josep M. Llauradó

ha accedit aquesta setmana al govern després d'una moció de censura contra l'EINA-ERC va fer durant el ple d'aquest passat dimarts un discurs destacant la "desídia" de l'executiu liderat per la coalcaldia de. Tot i ser conscients del "risc" que assumeixen amb aquesta maniobra a un any de les eleccions municipals, Castellarnau promet capgirar la sensació de la ciutadania respecte a l'Ajuntament, que creu que ha estat absent en algunes ocasions.El motiu que va accelerar el pacte entre l'oposició (Alternativa,, el regidor no adscrit del) va ser l'últim episodi de temporals que han afectat greument la platja, el principal motor econòmic del poble. En aquest sentit, l'ara ja alcaldessa assegura que no hi va haver voluntat per part d'Alternativa de fer fora el govern abans d'aquesta primavera. A finals d'aquest mes de maig, s'espera que es faci el ple del cartipàs i tret de(Ara) tothom tindrà atribucions, si bé les corresponents a(PDECat) legalment seran per al regidor- El que no feia l'anterior govern era aportacions massives de sorra, que ho faria només en casos puntuals. S'han fet petites bellugadisses, però grans aportacions és el que ells es negaven a fer. Ara s'han vist obligats a fer una gran aportació de sorra donat que hi ha hagut una desgràcia al restaurant del Vitali i després de Setmana Santa ha desaparegut la platja. El pla de gestió ecològic i sostenible és del tot lloable, però el que no es pot dir a la ciutadania és que mentre esperem que creixin les dunes no farem res. A l'última reunió amb Costes em vaig afegir a la reunió.- Van anar-hi els tècnics municipals, no va baixar ningú de l'equip de govern, em vaig donar a conèixer i vaig intercanviar opinions amb ells. Els vam dir que havien d'actuar d'emergència. Ells ja s'havien compromès a fer un estudi dels corrents marins per veure si en un futur era viable construir una escullera o un espigó, una cosa semblant al que ja tenim direcció Tarragona. L'estudi aquest m'han assegurat que es farà, triga entre sis mesos i un any, i a partir d'aquí ja ens diran si es veu viable. I sempre que hi ha hagut aportacions de sorra ha estat a finals de maig o a començaments de juny, perquè esperes que no hi hagi llevantades i no s'ho emporti tot. A Torredembarra ja estan agafant sorra per portar-la a Tarragona, no volem que es faci aquí primer perquè un cop hi hagi llevantada no en faran dues.- De moment queda en què busquem més opcions. No hi ha una única teoria de salvament de la platja, n'hi poden haver diverses que siguin complementàries. I aquesta de les dunes que es plantejava en l'anterior equip de govern potser és viable en un context en què tinguem una platja més o menys assolida i que realment la duna es pugui anar fent gran. La realitat és que no és una platja de dunes, perquè no tens molts metres perquè es vagi consolidant, ni tampoc es fa d'avui per demà. Amb el port de Torredembarra ja estem tenint converses per fer abocaments de sorra dins de l'aigua, però també estem mirant de fer una escullera per ajudar a protegir la platja i a més a més que fos un centre de submarinisme, un punt estratègic de turisme. Però, clar, hem de ser realistes, necessitem macroinversions i potser amb els fons Next Generation seria el moment de poder presentar un projecte d'aquestes característiques.- En algun moment s'ha de començar. Aquest estiu amb l'aportació de sorra el tenim salvat. De cara a l'estiu que ve, si s'ha pogut fer alguna cosa complementària, ho farem i els resultats s'aniran veient. I si el govern que vingui ho vol continuar que tingui una continuïtat. Si nosaltres tampoc descartem aquest pla de gestió de la platja que ha presentat aquest equip de govern, però no és factible ni eficaç de manera immediata.- Si aquestes aportacions que l'equip de govern s'ha negat a fer, durant tres anys, s'haguessin fet segurament no haguéssim arribat als límits on som ara. Com que no ho hem vist, no ho sabem, però si vas fent un calaix gran de sorra i en vas posant quan se n'emporti cada any, com que has fet aportacions, estàs estalviant que arribi al límit, que el nostre límit és la façana marítima, les cases. Evidentment, no anem en contra del canvi climàtic, és una realitat, ens hi hem d'adaptar, però el que no pots fer és dir que hem d'anar dos metres més enrere i aquestes cases tirar-les. Arribarà això algun dia, segurament, mentrestant fem alguna cosa perquè no arribi l'aigua fins aquí.- Clar, per això estem buscant pla B. A Torredembarra els sobra platja des que es va fer el port i tenen tot aquell espai. Potser això també té conseqüències, per això aquests estudis de la gent que hi entén.- Que es compleixi el que se'ls havia promès. Que arribi l'aigua, que es millori la lluminària, un parc nou i els serveis mínims de manteniment.- És que a última hora... Quedava un any per les eleccions i llueix molt en l'últim any que arribi l'aigua, arreglar els llums, que facis un parc nou... Això vesteix molt. La gent se'n recorda poc dels començaments i molt dels finals i evidentment això electoralment dona molts vots. Totes aquestes coses no es podrien haver fet el primer any des que van entrar? Sí que és veritat que hi ha hagut una pandèmia, s'ha aturat el món, però es podrien haver avançat coses. Totes estaven programades perquè arribessin abans de la moció de censura? Potser algunes sí i les altres ja les han accelerat perquè fos així.- Però això seu ha estat molt descarat. La Violeta no tenen encara després de tres anys el permís de Bombers. I què fan? Arriba el moment en què saben que tenen la moció de censura i apreten els tècnics municipals perquè facin un informe de recepció d'obra perquè ells puguin penjar-se la medalla que han obert la Violeta. Això no deixa de ser un engany a la ciutadania i una presa de pèl. Si això ho podien haver fet així, per què no ho feien des del minut 1? Segon, no està oberta tota la Violeta, és el tros de les butaques i del teatre. La segona fase de la Violeta, les dutxes, els vestuaris i el pis de baix, no està recepcionada. L'EINA volia que l'espai fos polivalent, nosaltres no. Has de tocar de peus a terra, necessitaven una tercera sortida d'emergències i per l'espai físic s'havia d'expropiar el terreny d'un veí del costat. El que havia de ser una negociació amigable, hem tingut problemes i no hi ha l'espai per la tercera sortida. S'ha d'obrir la Violeta com un espai de teatre i de cinema i quan tinguem tot el demés, tanquem per obres i tornem a obrir amb els permisos de Bombers.- Sí, s'obrirà ja i es presentarà a la ciutadania una programació cultural mitjanament estable.- Nosaltres no havíem arribat a aquest punt de deixadesa. Jo com a regidora de Parcs i Jardins un dels primers parcs que vam fer va ser a Brises del Mar. Els vam posar cistelles de bàsquet noves i més endavant vam posar un element enorme infantil nou.- Amb l'aigua són negociacions que no s'han fet d'avui per avui. I l'enllumenat era per un tema de partides, són diners que has d'anar posant prioritats, n'hi havia altres. Sí que estava malament, però no tan malament com altres coses. I altres temes: el poble mai ha estat tan brut com ara, no només per la situació caòtica de les illes dels contenidors, els carrers per tot arreu estan bruts. Hi ha pintades al mobiliari urbà, a les parets, al fanal, no hi ha hagut cura de tenir Altafulla bonica i neta. Es trenquen els elements infantils dels parcs i fins que algú no ho diu al ple no va ningú a arreglar-ho. Això la ciutadania ho veu i no els has de convèncer.- La senyora Imma Morales (PSC) va mentir. Sí que és cert que el senyor Hèctor López-Bofill va ser el primer que va començar a dir que per què no fem moció de censura, però que un opini no vol dir que hi hagi negociació. Nosaltres com a grup majoritari vam dir que no era el moment, que havíem de donar la confiança a l'anterior equip de govern que reaccionés, que nosaltres havíem d'acceptar els resultats de les urnes. Ni quan van marxar Imma Morales ni Natàlia Sanz vam voler fer moció de censura, el desencadenant va ser la deixadesa de tot això i la platja. A la primavera vam veure que començàvem una Setmana Santa amb mitja platja tancada per precaució, amb els turistes que vindrien a passar Setmana Santa aquí, i ja ens vam enfadar. També a partir dels comentaris que donava l'equip de govern, no pots riure't de la gent i del comerç. La gent ho ha vist i com a polítics ens vam enfadar molt. Vam dir que calia un pla de xoc de la platja i vam introduir una moció al ple del mes d'abril on es parlés de la platja. I perquè només es parlés de la platja vam dir que els altres punts de l'ordre del dia no els tocaríem, el temps va ser el nostre "aliat" perquè vam tenir la desgràcia que el diumenge 23 abans del ple es va esfondrar el Vitali. A partir d'aquest moment és quan hem començat a parlar de la moció de censura.- El senyor Molinera s'ha tret coses que tampoc no són veritat perquè ell ens va acusar a nosaltres, a Alternativa, d'una informació privada de quan va estar malalt de Covid. Va intentar denunciar-nos i se'ns va donar la raó que no hi havia manera que se'ns pogués acusar a nosaltres directament. Va tocar de peus a terra i va veure que viu en un poble, més ell sent una figura com l'alcalde, les veus corren. Jo ja sabia que el senyor Molinera estava malalt de Covid perquè m'havia arribat de la ciutadania i no li vaig dir res a ningú ni als del meu partit.- Que em demostri que són nostres. Soc una persona que tinc tanta feina en la meva vida privada que només em faltaria estar enganxada al mòbil. Jo no tinc temps ni ganes. Nostres no som. Ara, que pugui ser d'algun simpatitzant nostre? Doncs no ho sé de qui són. No hem fet cap assetjament, dir-li que és un maleducat a la cara ho puc dir i ell no s'adona que la figura de l'alcalde ha de donar una visió de rigorositat, educació, solemnitat i respecte, i ell no ha donat aquesta imatge.- Jo tenia molt clar que la moció de censura prosperava perquè entre d'altres coses jo confio en les persones. A la primera trobada per parlar de la moció de censura, vaig dir que havíem d'anar totes a una. Si arribem a acords, no vull desertors a mig camí ni gent caragirada. Si esteu amb mi amb aquesta condició, comencem a parlar de moció de censura. Van dir que sí, que la gent ens ho demanava perquè realment és mirar cap a un altre cantó. Som un poble, per mi la persona que està en representació importa més que els colors polítics. Hem de complir amb tot el que ens ve per davant, però les coses particulars de cadascú no hi caben.- Perquè és un poble, la política municipal sovint va diferent que la política general. De vegades colors que són incompatibles acaben fent aliances. El senyor Molinera pensàvem que pactaria amb Junts i per motius personals, que jo crec que va ser una negociació d'egos, van acabar anant un per un camí i l'altre per un altre. Per no perdre amb el govern van decidir pactar amb els socialistes i amb Ara Altafulla. Aquí compta molt la figura de la persona. Sí que intentem preservar les idees de cada partit, però de vegades no es pot, el poble per davant de tot.- Jo en aquell moment no hi era. Si ells pensaven que era lícit o no van tenir els suports i van tirar endavant... Nosaltres no ho hem fet ni per revenja ni per una cosa personal cap algú.- Sí, però els nostres arguments per fer la moció de censura la ciutadania els pot veure. Violeta tancada, platja desastrosa, carrers bruts i promeses que encara no s'han complert des de fa tres anys. Hem dit prou, que Altafulla no es mereix tanta desídia.- Jo penso que s'ha d'actuar al moment, un any més de desídia hagués fet molt mal a Altafulla. Potser això ens fa mal a les eleccions, potser sí, potser acaben victimitzats i la gent els vol donar més suport. Jo penso que quan creus que ho has fet per un bé, li pertoca fer la valoració a la ciutadania. Si consideren que no hem estat a l'alçada, això ho pagarem a les urnes, clar. I si veuen que hem fet un bé a Altafulla, potser ens ho premien i ens ho recompensen. És un risc que hem volgut assumir, no podíem estar sense fer res.- Jo em vull presentar de cap de llista, una altra cosa és que l'assemblea ho validi. Si el govern va bé, jo ja portaré un any de rodatge d'alcaldessa, la qual cosa em dona més seguretat i més experiència per poder afrontar quatre anys de govern si guanyéssim les properes eleccions.

