Rússia tallarà el subministrament d'electricitat a Finlàndia aquest dissabte

Altres notícies que et poden interessar

Acció, reacció. Finlàndia ha anunciat aquesta setmana la seva petició per accedir a l'OTAN , un gest que no ha agradati ja havia avisat de. Seran immediates. L'endemà que el govern finlandès fes la petició, la Finlàndia, RAO Nordic Oy -filial del grup estatal rus InterRAO-, anuncia laa partir d'aquest dissabte.Segons ha explicat l'empresa en un comunicat, la suspensió es produeix perquè no ha cobrat el que s'ha subministrat des del 6 sis d'aquest mes de maig. Es tracta, afirma l'empresa en un comunicat, d'unaque s'ha produït "per primera vegada en els més de vint anys de la història" de la firma. La situació decomporta que RAO Nordic no pugui pagar l'electricitat de Rússia, cosa que l'obliga a suspendre la importació, afegeix el comunicat.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor