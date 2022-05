La mare de Hasel nega cap participació als aldarulls arran de l'empresonament del raper

La mare deha declarat aquest divendres al jutjat d'instrucció 1 de Lleida com a investigada pelsocorreguts a Lleida el 17 de febrer del 2021 arran de les protestes per la detenció i empresonament del seu fill, el dia abans. Duró estava citada per al 7 de febrer però aquell dia no ho va poder fer perquè la magistrada titular del jutjat estava de baixa per Covid.Duró, que està investigada per un delicte dejuntament amb 16 persones més,i ha assegurat que va participar a la manifestació pacíficament però que ni la va organitzar ni la va promoure. Lano s'ha personat a la declaració mentre que sí que ho ha fet l'L'advocat de Duró,, ha explicat a l'ACN que la mare de Hasel va participar en la marxa pacífica que es va fer des de la plaça Europa de Lleida fins al Centre Penitenciari de Ponent i que després "va marxar cap a casa", tal com recull també l'atestat dels Mossos, ha dit. Segons Pocino no hi ha cap prova ni imatge que relacioni Duró amb cap desordre ni cap altre delicte. "Va exercir el seuen solidaritat amb el seu fill", ha dit.Una desena de persones han acompanyat Paloma Duró fins a la porta del jutjat per donar-li suport i han mostrat una pancarta on es podia llegir "Paloma, no estàs sola. Tombem les lleis repressives. Amnistia total". En totalpels aldarulls posteriors a la detenció de Hasel i 7 d'elles ja van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb l'obligació de comparèixer periòdicament al jutjat.Hasel va ser detingut pels Mossos d'Esquadra el 16 de febrer de 2021 al Rectorat de la UdL, on s'havia tancat amb altres persones. La detenció es va dur a terme per donar compliment a la sentència de l'que condemnava el raper aper enaltiment del terrorisme per les lletres de les seves cançons. Des de la seva detenció, Hasel es troba intern al Centre Penitenciari de Ponent.

