Si et truquen des d'aquest número, no responguis: és una estafa

CUIDADO

El @sanidadgob alerta sobre llamadas fraudulentas suplantando al tfno de la Oficina de Atención al Ciudadano 901400100



Este nº:

NO REALIZA LLAMADAS

NO ENVÍA SMS



Si recibes una llamada supuestamente del 901400100, no contestes, ni mucho menos des tus datos personales pic.twitter.com/n8tUmxG49b — Policía Nacional (@policia) May 10, 2022

Escanejar el nostre dispositiu amb un antivirus.

Eliminar qualsevol arxiu que hàgim descarregat des del correu electrònic.

Bloquejar el telèfon que ens ha contactat.

Canviar les contrasenyes dels comptes que poden haver estat atacats.

Activar la verificació en dos passos als comptes que ho permetin.

Contactar amb el banc per cancel·lar qualsevol pagament no autoritzat.

Denunciar l'atac davant les autoritats policials. Les autoritats policials recomanen no respondre a la trucada i, si es contesta per error, no donar dades personals. A més, també aconsellen tallar ràpidament la comunicació si se sospita que s'està davant d'un cas de vishing. Alguns consells que ofereixen són:

L'ús massiu de les noves tecnologies ha fet augmentar exponencialment elsdeque, sense sortir de casa, són capaços dea les víctimes. Ho fan a través d'Internet, dels correus electrònics, dels SMS i també de lesde tota la vida.L'estafa que està actualment en circulació es basa en unaque intenta. Segons ha explicat la policia espanyola en una piulada, els estafadors, un organisme que, expliquen, mai truca o envia missatges des del telèfon sospitós:La tècnica utilitzada pels estafadors és la del. És a dir, un truc basat en l'enginyeria social queo persona de confiança per obtenir les dades més compromeses dels afectats. El mètode d'actuació està basat en dos passos:sobre la víctima gràcies al-t'envien un fals enllaç i, al clicar-hi, et roben les dades-, i unaa la víctima -fent-se passar per l'entitat o persona de confiança perquè es faci algun pagament.

