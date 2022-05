La baixa per menstruació dolorosa l'assumirà la Seguretat Social des del primer dia

La baixa perl'assumirà al 100% lades del primer dia, no pas l'empresa, segons han explicat fonts del govern espanyol. Aquesta baixa laboral plantejada pels'inclourà en l'esborrany de la reforma de la llei de l'avortament, que l'executiu treballa per dur al, i que previsiblement s'abordarà en el consell de ministres de dimarts vinent.L'executiu, però sí que ha assegurat que serà dels dies "que cada dona necessiti". També ha transcendit quecom en altres incapacitats temporals comunes. La mesura encara s'està debatent dins del govern, pel que encara podria modificar-se.Tot plegat, arriba després que diversos membres de l'executiu espanyol discernissin públicament sobre si la mesura era, o no, adequada. És el cas de la ministra d'Assumptes Econòmics,, que va assegurar que. En canvi, la vicepresidenta segona del govern espanyol,amb aquesta baixa laboral per menstruació. Ara, des d'Hisenda, neguen el seu rebuig i, de fet, han assenyalat que la mesura compta amb el seu vistiplau.

