Les actuacions dels 25 països que competiran a la gran final d'Eurovisió

La gran final d'Eurovisió se celebra aquest dissabte 14 de maig a Torí, Itàlia. 25 països competeixen per endur-se el micròfon de vidre de la victòria després d'un llarg recorregut que les darreres dues setmanes s'ha focalitzat a la ciutat italiana.



Durant aquesta setmana s'han disputat les dues semifinals del festival d'on han sortit els vint representants que s'enfrontaran al big five: Itàlia, Regne Unit, Alemanya, França i Espanya. Quins són els 25 països que pujaran a l'escenari del Pala Olímpic de Torí? Els repassem per ordre d'actuació.

1. República Txeca: We are Domi amb "Lights Off"

2. Romania: WRS amb "Llámame"

3. Portugal: MARO amb "Saudade, Saudade"

4. Finlàndia: The Rasmus amb "Jezebel"

5. Suïssa: Marius Bear amb "Boys Do Cry"

6. França: Alvan & Ahez amb "Fulenn"

7. Noruega: Subwoolfer amb "Give That Wolf A Banana"

8. Armènia: Rosa Linn amb "Snap"

9. Itàlia: Mahmood & Blanco amb "Brividi"

10. Espanya: Chanel amb "SloMo"

11. Països Baixos: S10 amb "De Diepte"

12. Ucraïna: Kalush Orchestra amb "Stefania"

13. Alemanya: Malik Harris amb "Rockstars"

14. Lituània: Monika Liu amb "Sentimentai"

15. Azerbaidjan: Nadir Rustamli amb "Fade To Black"

16. Bèlgica: Jérémie Makiese amb "Miss You"

17. Grècia: Amanda Georgiadi Tenfjord amb "Die Together"

18. Islàndia: Systur amb "Með Hækkandi Sól"

19. Moldàvia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers amb "Trenulețul"

20. Suècia: Cornelia Jakobs amb "Hold Me Closer"

21. Austràlia: Sheldon Riley amb "Not The Same"

22. Regne Unit: Sam Ryder amb "Space Man"

23. Polònia: Ochman amb "River"

24. Sèrbia: Konstrakta amb "In Corpore Sano"

25. Estònia: Stefan amb "Hope"

